Violento robo en el barrio Congreso: una jubilada de 94 años fue despojada de $2 millones

Una jubilada de 94 años fue víctima de un robo millonario este miércoles por la tarde en su domicilio del barrio Congreso, en un hecho que generó conmoción por la modalidad empleada.

Según la denuncia radicada en la Comisaría Nº 4, la mujer se encontraba en su habitación contando el dinero correspondiente a su jubilación y al aguinaldo cuando una desconocida ingresó de manera sorpresiva a la vivienda, ubicada sobre calle Rioja.

De acuerdo a lo manifestado por la víctima, la atacante se dirigió directamente hacia ella y, tras decirle “A vos te busco”, le arrebató una suma cercana a los dos millones de pesos. Luego escapó rápidamente del lugar, dejando a la anciana en estado de shock.

Hasta el momento, se desconoce cómo la delincuente logró acceder al domicilio ni si actuó sola. Tampoco se registraron lesiones, aunque el impacto emocional fue considerable.

La causa quedó en manos del fiscal Ángel Belloumini, quien ordenó la intervención de la Brigada de Robos y Hurtos y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a la autora del hecho.

La investigación continúa para determinar si se trató de un robo al azar o de un ataque previamente planificado, dado que la agresora parecía conocer la presencia del dinero en la vivienda.