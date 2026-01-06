“Para dormir bien por la noche se necesita comer hidratos de carbono”

Lo aseguró una reconocida especialista. Según su mirada, cuáles son los mejores para incorporar en la dieta.

Muchas personas buscan evitar los carbohidratos bajo la creencia popular de que hacen aumentar de peso y recurren a planes alimenticios como la dieta keto. Sin embargo, una especialista advirtió que estos macronutrientes son claves para diferentes funciones: desde dormir mejor, hasta desarrollar músculos.

La importancia de los carbohidratos para dormir por la noche

Marta Marcé, experta en menopausia y salud hormonal, explicó durante una charla en el podcast Comiendo con María que “por la noche se necesita una cierta cantidad de carbohidratos para que el triptófano atraviese la barrera hematoencefálica y puedas formar melatonina y te puedas dormir”.

En específico, la melatonina es la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia. La produce el cerebro cuando oscurece para inducir el sueño. Su déficit está asociado al insomnio, por lo que muchas veces se suplementa para tratar trastornos asociados al mal descanso.

Qué tipo de carbohidratos incluir en la cena para dormir mejor, según la ciencia

En un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, los investigadores Ahmad Afaghi, Helen O’Connor y Chin Moi Chow analizaron si una cena podía influir en cuánto tarda una persona en dormirse. Para eso trabajaron con 12 hombres sanos (18 a 35 años) y compararon dos comidas muy parecidas entre sí, pero con una diferencia clave: una estaba hecha con carbohidratos que elevan el azúcar en sangre más rápido (índice glucémico alto) y la otra, más lento (índice glucémico bajo).

Los voluntarios comieron cuatro horas antes de irse a dormir y los investigadores midieron el tiempo hasta conciliar el sueño. El resultado fue claro: con la comida de índice glucémico alto, los participantes tardaron en promedio 9 minutos en dormirse, mientras que con la de índice glucémico bajo demoraron 17,5 minutos.

Carbohidratos con índice glucémico alto: pan blanco, arroz blanco, papas, cereales procesados, snacks y frutas como la sandía.

Carbohidratos con índice glucémico bajo: avena, pasta, legumbres (lentejas, garbanzos, porotos) y frutas como la manzana, la naranja y el pomelo.

La otra complicación de evitar los carbohidratos: críticas a la dieta cetogénica

Al margen de su influencia para poder dormir, los hidratos de carbono también cumplen una función clave en el desarrollo de los músculos. En ese sentido, Marta Marcé detalló: “Sabemos que para activar mTOR, una proteína que es la llama de la formación muscular, necesitás carbohidratos. De hecho, los papers lo dejan clarísimo”.

Por eso enfatizó que los dos grandes problemas de la dieta cetogénica, que reduce al máximo el consumo de carbohidratos, son “la pérdida muscular y la pérdida de la variedad en la microbiota”.

Acto seguido, se quejó de manera directa por la popularización del plan alimenticio keto, especialmente en mujeres en la menopausia. “Hay divulgadores bastante grandes, que no sé si les da igual por vender un curso o lo que sea, que le están haciendo daño a estas mujeres a largo plazo. Me parece terrible”, arremetió.

En primer lugar, reconoció que muchas mujeres prueban esta dieta y aseguran que les ha ido genial, con pérdidas de hasta ocho kilos en el primer mes.

Sin embargo, advirtió: “Pero hablá con las que llevan dos o tres meses. ¿Qué les pasa? Cuando ya han perdido todo el músculo y agua, y su balanza les muestra el numerito que las hace un poquito más felices, empieza el cansancio y el insomnio. Además, como han perdido mucho músculo, el metabolismo ya no tiene el mismo efecto”.