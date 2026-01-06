Ingresar
MasterChef Celebrity tiene un nuevo eliminado y se encamina hacia la gran final

Esta vez, una mujer se despidió del reality que se emite por Telefe.

Hoy 06:34
Sofi Martìnez.

Sofi Martínez se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe). En una noche en la que el desafío consistió en preparar mollejas, no logró convencer al jurado y tuvo que abandonar la competencia.

Al momento de despedir a la periodista deportiva, Donato De Santis le dedicó unas palabras de reconocimiento y remarcó que todos los que pasan por el certamen dejan una marca, y que ella no fue la excepción.

En tanto, Betular destacó el compromiso de Sofi con el certamen y celebró que se haya animado a involucrarse cada vez más con la cocina. Por su parte, Germán Martitegui también valoró el crecimiento y el perfil competitivo de la participante. “Fue muy lindo tenerte acá, las primeras semanas pensaba que te estabas por ir todo el tiempo”, le dijo entre risas.

Wanda Nara cerró la despedida subrayando que el programa permitió mostrar una faceta más personal de Martínez.

Luego, visiblemente emocionada, ella tomó la palabra y explicó que, al venir del periodismo, está acostumbrada a que el protagonista sea otro, y que MasterChef la obligó a correrse de ese lugar y aprender en el proceso.

Tras agradecer a la producción, le dedicó unas palabras a sus compañeros y lanzó: “Fue un viaje de egresados estar con ellos”. Por último, dejó su delantal negro en la estación y se marchó definitivamente de las cocinas más famosas.

