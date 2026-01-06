Kristen Stewart se mostró abierta a dirigir un remake de Twilight

Tras su debut como directora, la actriz aseguró que le interesaría revisitar la saga que la lanzó a la fama, esta vez detrás de cámara y con mayor respaldo creativo y presupuestario.

Hoy 06:58

Kristen Stewart sorprendió al manifestar su interés en dirigir un remake de Twilight, la exitosa franquicia basada en las novelas de Stephenie Meyer que la convirtió en una de las figuras más populares del cine juvenil a partir de 2008. La declaración se produjo durante su paso por la alfombra roja del Palm Springs Film Festival, donde presentó The Chronology of Water, su aclamado debut como directora.

Consultada por Entertainment Tonight sobre la posibilidad de volver a alguno de sus trabajos anteriores desde el rol de directora, Stewart no descartó la idea y se refirió específicamente a la saga vampírica. La actriz destacó el trabajo realizado por los distintos realizadores que pasaron por la franquicia: Catherine Hardwicke (Twilight), Chris Weitz (New Moon), David Slade (Eclipse) y Bill Condon (Breaking Dawn, partes 1 y 2).

“Me encanta lo que todos los directores hicieron con las películas”, señaló Stewart, y agregó que cada una reflejaba una identidad muy marcada y un momento particular de sus carreras. Sin embargo, dejó abierta la puerta a una nueva versión con otra impronta creativa. “Imaginen si tuviéramos un gran presupuesto y mucho amor y apoyo. Me encantaría readaptarla. Sí, haría el remake, estoy comprometida”, afirmó.

Kristen Stewart

El interés por una nueva versión de Twilight no parece descabellado desde el punto de vista comercial. Recientemente, Fathom Entertainment reestrenó la primera película de la saga en el marco del 20° aniversario del libro original, logrando 1,55 millones de dólares en su primer día en taquilla. Además, las películas suelen mantener un fuerte consumo como títulos de revisitado anual y fueron transmitidas de forma gratuita en YouTube antes del reestreno en cines.

En términos globales, la franquicia cinematográfica de Twilight se ubica entre las más exitosas del género juvenil, con una recaudación superior a los 3.300 millones de dólares en todo el mundo.

El universo creado por Stephenie Meyer continúa expandiéndose. En 2024 se anunció que Netflix dio luz verde a una serie animada basada en Midnight Sun, la novela complementaria publicada en 2020 que narra los acontecimientos de Twilight desde la perspectiva de Edward Cullen, personaje interpretado en el cine por Robert Pattinson.

Por ahora, el posible remake dirigido por Stewart es solo una idea en etapa inicial, pero sus declaraciones reavivaron el interés de los fans por una nueva mirada sobre una de las sagas más emblemáticas del cine juvenil contemporáneo.