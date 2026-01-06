Encuentran un arsenal en la casa de un hombre que huyo tras atacar a latigazos a su esposa

Sucedió en La Banda. El acusado mantuvo a la víctima privada de su libertad y le provocó múltiples heridas. Un mensaje alertó a la policía que al llegar a la casa encontré numerosas armas.

La Policía de la provincia busca intensamente a Daniel Fabio Gómez, acusado de protagonizar un grave episodio de violencia de género en perjuicio de su esposa, en una vivienda de la localidad de Los Ardiles, departamento Banda. El procedimiento se lleva adelante a pedido del fiscal Mariano Gómez, integrante de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar.

El caso salió a la luz tras un allanamiento realizado ayer por orden de la jueza de Control y Garantías de La Banda, Dra. Luciana Oyola, en el marco de una investigación iniciada por un hecho ocurrido el 29 de diciembre pasado.

Según consta en la denuncia, la víctima, una mujer de 46 años, se encontraba tomando mate en la galería de la vivienda junto a su esposo cuando el acusado comenzó a insultarla y descalificarla, reprochándole incluso la forma en que preparaba la infusión. Ante esta situación, la mujer le manifestó su cansancio por las reiteradas agresiones físicas y verbales que, según afirmó, sufría desde hacía tiempo.

Siempre de acuerdo a su relato, cuando intentó ingresar a la casa, el hombre tomó un rebenque que se encontraba colgado de un horcón y comenzó a azotarla en brazos, espalda y piernas. La mujer intentó huir, pero fue amenazada de muerte si salía del inmueble, por lo que, por temor, se refugió en una habitación.

Minutos después, aprovechando un descuido del agresor, logró enviar un mensaje a su hermana solicitando ayuda. Cuando familiares y efectivos policiales llegaron al lugar, el acusado ya se había retirado, por lo que el fiscal solicitó su inmediata aprehensión.

La víctima fue examinada por personal médico de Sanidad, que constató lesiones curables en un plazo estimado de quince días, y posteriormente fue trasladada a la Comisaría Nº 2 de la Mujer y la Familia, donde formalizó la denuncia. Como medida de protección, quedó alojada en el domicilio de familiares y se le otorgó un botón antipánico.

En el marco de la búsqueda, la policía allanó una vivienda del paraje La Tapera, donde se presumía que el acusado podría estar oculto, aunque no fue hallado. En ese lugar se secuestró un importante arsenal, que la damnificada reconoció como propiedad de Gómez: una escopeta calibre 16 con cartuchos, una pistola Bersa calibre 22 con cargadores y municiones, además de cuchillos, facones y armas blancas de distinto tipo.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia, mientras que la policía continúa con las tareas investigativas para dar con el paradero del acusado, quien permanece prófugo.