Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ENE 2026 | 22º
X
País

Pichetto respaldó la intervención de Estados Unidos en Venezuela: “Era inevitable”

El diputado nacional sostuvo que la acción militar de Donald Trump fue necesaria para poner fin al régimen de Nicolás Maduro y cuestionó al PJ por su postura crítica tras años de inacción.

Hoy 07:51

El diputado nacional del interbloque Unidos, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo hoy que la intervención por la fuerza de Estados Unidos en Venezuela para deponer a Nicolás Maduro “era inevitable” y necesaria para “terminar con una dictadura que no daba para más”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“La entrada de EE. UU. en Venezuela era inevitable para terminar con una dictadura que no daba para más. Argentina firmó el Pacto Democrático y eso nos obliga a ser firmes: no tiene sentido quejarse ahora por la intervención si antes no se hizo nada para sacar al dictador, indicó en la red social X.

Por otra parte, el legislador nacido en Río Negro cuestionó el comunicado oficial firmado por el Partido Justicialista basado en el “principio de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos”.

“El mensaje del PJ quedó viejo; esa idea de no meterse es de los años setenta y ya no sirve en este mundo”, opinó Pichetto.

El diputado opositor también dirigió críticas al Gobierno de Javier Milei por “favorecer a China” a través de una apertura comercial absoluta que permite el ingreso irrestricto de productos del gigante asiático.

“El Gobierno también es incoherente: no se puede decir que estamos con Estados Unidos y en la realidad seguir favoreciendo a China con importaciones que destruyen nuestra industria y el trabajo argentino”, advirtió.

TEMAS Estados Unidos Venezuela Miguel Ángel Pichetto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Reventó una cubierta y terminó contra un árbol en la Ruta 92: una mujer y su hija sufrieron lesiones leves
  2. 2. “Esperamos que la detención de Maduro sea el punto de partida para los cambios que Venezuela necesita”
  3. 3. El tiempo para este martes 6 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 34° y fuertes ráfagas de viento por la tarde
  4. 4. María Corina Machado anunció que planea volver a Venezuela y elogió a Trump por haber secuestrado a Maduro
  5. 5. Quién es Barry Pollack, el abogado que eligió Nicolás Maduro para defenderlo en el caso de narcoterrorismo en Nueva York
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT