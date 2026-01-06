Video: quiso “perrear” en un aro de básquet y el poste cedió en plena fiesta

El accidente ocurrió durante una celebración barrial en Filipinas. El episodio, que quedó grabado por los asistentes, se viralizó en redes sociales.

Hoy 08:18

Las imágenes captadas durante una fiesta en Filipinas registraron un incidente que rápidamente cobró notoriedad en redes sociales. Una joven subió a un aro de básquet y trató de bailar, generando la atención del público entre gritos y aplausos. Sin embargo, el episodio terminó de la peor manera.

Mientras intentaba “perrear” sobre la estructura, el poste cedió y se fracturó de forma repentina, provocando que la joven cayera con fuerza al suelo y causando alarma entre los presentes.

De inmediato, varias personas se acercaron para brindarle ayuda. Posteriormente se informó que las lesiones sufridas habían sido leves y que la integridad física de la joven no estuvo comprometida.

El video viral del accidente cruzó rápidamente las fronteras digitales, acumulando miles de visualizaciones y desatando un intenso intercambio de opiniones. Entre los comentarios generados, algunos usuarios manifestaron preocupación y apoyo, mientras que otros optaron por el sarcasmo y el humor.