Video: quiso “perrear” en un aro de básquet y el poste cedió en plena fiesta

El accidente ocurrió durante una celebración barrial en Filipinas. El episodio, que quedó grabado por los asistentes, se viralizó en redes sociales.
Las imágenes captadas durante una fiesta en Filipinas registraron un incidente que rápidamente cobró notoriedad en redes sociales. Una joven subió a un aro de básquet y trató de bailar, generando la atención del público entre gritos y aplausos. Sin embargo, el episodio terminó de la peor manera.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Mientras intentaba “perrear” sobre la estructura, el poste cedió y se fracturó de forma repentina, provocando que la joven cayera con fuerza al suelo y causando alarma entre los presentes.
De inmediato, varias personas se acercaron para brindarle ayuda. Posteriormente se informó que las lesiones sufridas habían sido leves y que la integridad física de la joven no estuvo comprometida.
El video viral del accidente cruzó rápidamente las fronteras digitales, acumulando miles de visualizaciones y desatando un intenso intercambio de opiniones. Entre los comentarios generados, algunos usuarios manifestaron preocupación y apoyo, mientras que otros optaron por el sarcasmo y el humor.