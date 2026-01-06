Atención pequeños: Sombras y Trapos se presenta en el Centro Cultural del Bicentenario

El reconocido grupo de títeres dirá presente en el CCB el próximo viernes.
Teniendo en cuenta las vacaciones de verano de los niños, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) presentará el próximo viernes 9 de enero a Sombras y Trapos. Será a las 19 horas, en el Auditorio de la institución, con entrada libre y gratuita.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
A divertirse y pasarla bien en estas vacaciones en el CCB, con el espectáculo “Las aventura de los trapos”; una historia apasionante de teatro de títeres, con mucho humor, risas, locuras desopilantes e improvisaciones, que harán que el espectador forme parte de la historia.
Se trata de un show tierno y atractivo, que despliega color y alegría, brindando a los niños un hermoso momento de placer y diversión.
El CCB invita a los más pequeños de la casa y a la familia en general a compartir este inigualable espacio de disfrute.