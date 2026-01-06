Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ENE 2026 | 22º
X
Locales

Atención pequeños: Sombras y Trapos se presenta en el Centro Cultural del Bicentenario

El reconocido grupo de títeres dirá presente en el CCB el próximo viernes.

Hoy 08:33
Sombras y Trapos.

Teniendo en cuenta las vacaciones de verano de los niños, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) presentará el próximo viernes 9 de enero a Sombras y Trapos. Será a las 19 horas, en el Auditorio de la institución, con entrada libre y gratuita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A divertirse y pasarla bien en estas vacaciones en el CCB, con el espectáculo “Las aventura de los trapos”; una historia apasionante de teatro de títeres, con mucho humor, risas, locuras desopilantes e improvisaciones, que harán que el espectador forme parte de la historia.

Se trata de un show tierno y atractivo, que despliega color y alegría, brindando a los niños un hermoso momento de placer y diversión.

El CCB invita a los más pequeños de la casa y a la familia en general a compartir este inigualable espacio de disfrute.

TEMAS Vacaciones Verano Centro Cultural del Bicentenario CCB sombras y trapos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Reventó una cubierta y terminó contra un árbol en la Ruta 92: una mujer y su hija sufrieron lesiones leves
  2. 2. “Esperamos que la detención de Maduro sea el punto de partida para los cambios que Venezuela necesita”
  3. 3. El tiempo para este martes 6 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 34° y fuertes ráfagas de viento por la tarde
  4. 4. María Corina Machado anunció que planea volver a Venezuela y elogió a Trump por haber secuestrado a Maduro
  5. 5. Quién es Barry Pollack, el abogado que eligió Nicolás Maduro para defenderlo en el caso de narcoterrorismo en Nueva York
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT