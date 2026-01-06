Atención pequeños: Sombras y Trapos se presenta en el Centro Cultural del Bicentenario

El reconocido grupo de títeres dirá presente en el CCB el próximo viernes.

Hoy 08:33

Teniendo en cuenta las vacaciones de verano de los niños, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) presentará el próximo viernes 9 de enero a Sombras y Trapos. Será a las 19 horas, en el Auditorio de la institución, con entrada libre y gratuita.

A divertirse y pasarla bien en estas vacaciones en el CCB, con el espectáculo “Las aventura de los trapos”; una historia apasionante de teatro de títeres, con mucho humor, risas, locuras desopilantes e improvisaciones, que harán que el espectador forme parte de la historia.

Se trata de un show tierno y atractivo, que despliega color y alegría, brindando a los niños un hermoso momento de placer y diversión.

El CCB invita a los más pequeños de la casa y a la familia en general a compartir este inigualable espacio de disfrute.