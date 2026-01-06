El intendente Víctor Rosales participó de una reunión regional sobre políticas de empleo

La actividad fue presidida por el ministro de Producción, Ing. Néstor Machado.

El intendente de Villa Atamisqui fue parte de un encuentro organizado por la Oficina de Empleo de Villa Ojo de Agua y sus sedes, junto a autoridades provinciales, municipales y técnicas de la Agencia Territorial, con el objetivo de analizar la situación actual del empleo en la región y planificar acciones para el año 2026.

Durante la reunión se analizaron los programas vigentes, el funcionamiento de las oficinas de empleo y se destacó la importancia de la articulación entre municipios, comisiones municipales, el Gobierno de la Provincia y el Estado Nacional para la implementación de políticas públicas que impulsen el desarrollo y el trabajo en el territorio.

La actividad fue presidida por el ministro de Producción, Ing. Néstor Machado, y contó con la presencia de la intendenta de Villa Ojo de Agua, Dra. Mónica Bustamante, además de intendentes y comisionados municipales de la región, quienes reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto para garantizar la llegada efectiva de programas, capacitaciones y herramientas de empleo.

Este espacio de intercambio permitió avanzar en una agenda común y consolidar una mirada regional, fortaleciendo las políticas públicas de empleo de cara al año 2026.