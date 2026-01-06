Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ENE 2026 | 26º
El intendente Víctor Rosales participó de una reunión regional sobre políticas de empleo

La actividad fue presidida por el ministro de Producción, Ing. Néstor Machado.

Hoy 09:17

El intendente de Villa Atamisqui fue parte de un encuentro organizado por la Oficina de Empleo de Villa Ojo de Agua y sus sedes, junto a autoridades provinciales, municipales y técnicas de la Agencia Territorial, con el objetivo de analizar la situación actual del empleo en la región y planificar acciones para el año 2026.

Durante la reunión se analizaron los programas vigentes, el funcionamiento de las oficinas de empleo y se destacó la importancia de la articulación entre municipios, comisiones municipales, el Gobierno de la Provincia y el Estado Nacional para la implementación de políticas públicas que impulsen el desarrollo y el trabajo en el territorio.

La actividad fue presidida por el ministro de Producción, Ing. Néstor Machado, y contó con la presencia de la intendenta de Villa Ojo de Agua, Dra. Mónica Bustamante, además de intendentes y comisionados municipales de la región, quienes reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto para garantizar la llegada efectiva de programas, capacitaciones y herramientas de empleo.

Este espacio de intercambio permitió avanzar en una agenda común y consolidar una mirada regional, fortaleciendo las políticas públicas de empleo de cara al año 2026.

