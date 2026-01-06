Quién es el desconocido nuevo DT de Chelsea que dirigirá a Enzo Fernández, Garnacho y Buonanotte

El flamante entrenador reemplazará a Enzo Maresca en el conjunto londinense, donde firmó hasta 2032.

Hoy 10:02

El Chelsea anunció este martes a Liam Rosenior como su nuevo entrenador. El técnico inglés firmó contrato hasta 2032 y reemplazará a Enzo Maresca, en un movimiento que vuelve a marcar la inestabilidad del banco del conjunto londinense. Bajo su conducción estarán los argentinos Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte.

Rosenior, de 41 años, llega a los Blues procedente del Racing Club de Estrasburgo, club que también pertenece al grupo BlueCo, dueño del Chelsea. En el equipo francés dirigió desde 2024 y logró clasificarlo a la Liga Conferencia, tras finalizar séptimo en la última temporada. En el certamen continental actual lidera la tabla con cinco triunfos y un empate, aunque en la Ligue 1 atraviesa un presente irregular, con cinco partidos sin victorias.

El nuevo DT se caracteriza por un perfil moderno y una propuesta colectiva, que le permitió destacarse en Estrasburgo pese a no contar con figuras rutilantes. “Es una oportunidad que no podía rechazar”, reconoció Rosenior antes de su oficialización en Stamford Bridge.

Como futbolista, Rosenior desarrolló toda su carrera en el Ascenso inglés, con pasos por Bristol City, Torquay United, Fulham, Reading, Ipswich Town, Hull City y Brighton. En su etapa como entrenador fue ayudante de Wayne Rooney en Derby County y luego dirigió a Hull City, antes de dar el salto al fútbol francés.

Su llegada a Chelsea se produce en un contexto complejo. Pese a haber conquistado en julio la primera edición del Mundial de Clubes, el equipo no cumplió las expectativas de sus propietarios: marcha quinto en la Premier League, a 17 puntos del líder Arsenal, rendimiento que precipitó la salida de Maresca. Con Rosenior, el club apuesta nuevamente por un proyecto a largo plazo.

En Francia, su salida también genera ruido. El Estrasburgo vive un clima tenso con sus hinchas, que rechazan la política de multipropiedad de BlueCo, conflicto que se agravó tras anunciarse la futura transferencia de Emanuel Emegha al Chelsea. Las protestas en el Stade de la Meinau podrían intensificarse tras la partida del DT.

Rosenior será el sexto entrenador del Chelsea en los últimos cuatro años, luego de los ciclos de Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino y Enzo Maresca. Su debut oficial será el próximo sábado, en el duelo ante Charlton Athletic por la tercera ronda de la Copa inglesa, aunque este miércoles el equipo jugará ante Fulham por la Premier League.