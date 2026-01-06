Antes de volver a Miami, Messi se reunió con un ícono de la Selección Argentina y recibió un regalo

El campeón del mundo disfruta de sus últimos días en Rosario. En breve deberá comenzar la preparación para un año cargado de desafíos, incluido el Mundial 2026.

Hoy 10:08

Lionel Messi se prepara para regresar a Estados Unidos, donde iniciará la pretemporada con Inter Miami y comenzará un año cargado de competencia, con el Mundial 2026 en el horizonte, cita para la cual aún no confirmó su participación. Antes de dejar Rosario, el campeón del mundo tuvo tiempo para un emotivo encuentro y un reconocimiento especial.

Este lunes, Messi se reunió con Maxi Rodríguez, exjugador de Newell’s e ícono de la Selección argentina. El encuentro se dio en el predio de Estancia Damfield y fue la propia Fiera quien compartió en sus redes una imagen del abrazo entre ambos, reflejando la cercanía y la amistad que los une desde hace años.

Además, el rosarino recibió la medalla conmemorativa del Tricentenario de Rosario, entregada por autoridades municipales. Se trata de una pieza limitada, con apenas 150 unidades en total, divididas en tres tamaños. Messi recibió una de las diez medallas grandes existentes, una distinción que hasta el momento solo comparte con el Papa León XIV.

En lo deportivo, Inter Miami aún no confirmó la fecha exacta de presentación de Messi a los entrenamientos. Sin embargo, ya está definido que el último campeón de la MLS disputará su primer amistoso de pretemporada el 24 de enero, cuando enfrente a Alianza Lima en Perú.

Bajo el lema “Champions Tour”, el conjunto estadounidense realizará una gira por Sudamérica. Tras el duelo en Lima, jugará el 31 de enero ante Atlético Nacional en Medellín, y cerrará la serie el 7 de febrero frente a Barcelona de Guayaquil, en Ecuador, en una antesala de alto perfil rumbo a una temporada clave para el capitán argentino.