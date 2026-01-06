Reyes Magos: las ventas minoristas crecieron 0,5% anual, pero con consumo débil y tickets más bajos

Según un relevamiento de CAME, las ventas pymes por Reyes 2026 mostraron un leve crecimiento interanual, aunque el gasto promedio cayó con fuerza y predominó la compra de regalos más económicos.

Las ventas de los comercios minoristas pymes por la celebración de Reyes Magos 2026 registraron un crecimiento interanual del 0,5%, medidas a precios constantes y en comparación con la misma fecha de 2025. No obstante, el desempeño general reflejó un consumo débil, fragmentado y por debajo de las expectativas, especialmente si se lo compara con los resultados de la última Navidad.

De acuerdo con el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), si bien predominaron promociones agresivas —con descuentos de entre el 20% y el 40%, ofertas 2x1 y financiamiento en cuotas— estas no lograron revertir la baja demanda. En muchos rubros, la fecha tuvo un impacto limitado o directamente irrelevante, condicionada por ingresos ajustados, la cercanía con otras fechas de alto gasto y la competencia del canal online.

Para el 82,2% de los comercios, el resultado fue igual o peor a lo esperado, mientras que un 17,8% afirmó haber vendido menos de lo previsto. Las ventas oscilaron entre moderadas y mínimas, con fuerte predominio del uso de tarjetas de crédito, escasa utilización de efectivo y una caída generalizada del valor real del ticket promedio.

En ese sentido, el ticket promedio de Reyes 2026 fue de $36.656, frente a los $48.081 registrados en 2025. Ajustado por inflación, esto representa una caída real del 41,9%, lo que evidencia un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor por compra, con una marcada preferencia por regalos más económicos.

Pese a la amplia disponibilidad de medios de pago y promociones —incluyendo planes de hasta 6 y 12 cuotas sin interés— el impacto comercial fue acotado. La caída del efectivo y del débito reflejó un consumo altamente condicionado por la falta de liquidez, incluso en contextos de múltiples beneficios vigentes.

Análisis por rubros

Del total de sectores relevados, tres mostraron subas interanuales y dos registraron caídas respecto de Reyes 2025.

Librerías fue el rubro con mejor desempeño, con un crecimiento del 5% , aunque con el ticket promedio más bajo ($30.374). El resultado se sostuvo principalmente en un público fiel y en promociones puntuales, en un contexto de fuerte sensibilidad al precio.

fue el rubro con mejor desempeño, con un crecimiento del , aunque con el ($30.374). El resultado se sostuvo principalmente en un público fiel y en promociones puntuales, en un contexto de fuerte sensibilidad al precio. Equipos de audio y video, celulares y accesorios crecieron 1,1% , con ventas concentradas en productos de bajo y mediano valor, como auriculares y cargadores. Los artículos de mayor precio tuvieron escasa salida.

crecieron , con ventas concentradas en productos de bajo y mediano valor, como auriculares y cargadores. Los artículos de mayor precio tuvieron escasa salida. Juguetería mostró una suba del 0,9%, con un ticket promedio de $44.851. Si bien se vendieron más unidades, predominó la compra de juguetes económicos y el importe real del regalo fue inferior al del año anterior.

Entre los rubros con caídas se destacaron:

Indumentaria , con una baja del 2,5% , el peor desempeño relativo. Los comercios coincidieron en que Reyes tiene poca relevancia para el sector, con un consumo muy concentrado en liquidaciones y precios mínimos.

, con una baja del , el peor desempeño relativo. Los comercios coincidieron en que Reyes tiene poca relevancia para el sector, con un consumo muy concentrado en liquidaciones y precios mínimos. Calzado y marroquinería, que retrocedió 1,1%, con un ticket promedio de $45.727. El comportamiento fue similar al de un día normal, con clientes cautelosos y escaso movimiento.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por CAME entre el 4 y el 5 de enero de 2026, sobre una muestra de 209 comercios en 30 ciudades del país, incluyendo CABA y Gran Buenos Aires, a partir del trabajo de 35 encuestadores. El informe concluye que, pese al leve crecimiento interanual, Reyes 2026 mostró un consumo más prudente y de menor valor real, confirmando la tendencia de cautela que atraviesa al comercio minorista.