Policiales

Detectan una moto con pedido de secuestro en un operativo policial

El procedimiento se realizó durante un control de rutina en la zona sur de la ciudad.

Hoy 10:23
Moto secuestrada

El procedimiento tuvo lugar en la zona sur de la ciudad, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un moto vehículo marca Motomel, modelo Skua 150 cc, que circulaba sin dominio colocado. Al realizar el control, se constató además que el rodado presentaba el número de motor no visible, presuntamente limado, y que el conductor carecía de documentación habilitante y de casco protector.

La motocicleta era conducida por un hombre mayor de edad, quien se desplazaba acompañado por una mujer. Ante las irregularidades detectadas, se dio intervención a la División Planta Verificadora, desde donde se informó que el vehículo poseía un pedido de secuestro activo, vinculado a una causa por el delito de hurto.

Con estos antecedentes y por disposición de la fiscalía de turno, se dispuso el secuestro del rodado y su traslado a la dependencia policial correspondiente. En cuanto a los ocupantes, ambos fueron trasladados a fin de realizar las tareas de identificación pertinentes.

