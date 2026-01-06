Gimena Accardi fue sorprendida en vivo con strippers durante su programa en Mar del Plata

La actriz reaccionó con humor ante el inesperado regalo mientras celebraba su primer verano soltera.

Hoy 10:39

Gimena Accardi vivió un impactante momento en Mar del Plata. Al aire de su programa de vivo, la actriz fue sorprendida con un grupo de strippers para celebrar su primer verano soltera.

Cabe recordar que la ex Casi Ángeles se divorció en agosto del año pasado de Nico Vázquez, con quien había estado en pareja durante casi 20 años.

Este lunes, al aire de Soñé que volaba (Olga), Gimena atendió el llamado de una fanática que le dijo que tenía armada una sorpresa para ella. “¡Es tu primer verano soltera!“, le dijo la mujer.

“Tengo un regalo, pero tenés que hacer algo para que se active. ¿Podés mirar abajo de la mesa?“, se la escuchó decir a esta persona.

Accardi le hizo caso y quedó totalmente sorprendida en el momento en que vio salir a cuatro strippers de abajo del escritorio del estudio.

Al instante, Gimena se tapó la cara mientras los hombres le bailaban alrededor al ritmo de “American Woman” de Lenny Kravitz.

Luego de protagonizar este momento, la actriz se expresó en sus redes sociales y compartió una foto junto a los bailarines. “En un confuso episodio aparecieron strippers de abajo de la mesa”, escribió.