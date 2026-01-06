Una multitud cantó “La perla” de Rosalía durante la llegada de los Reyes Magos

El tema se convirtió en uno de los más coreados en los festejos del 6 de enero en Sevilla.

Hoy 10:43

En Sevilla se realizaron las Cabalgatas de Reyes ante una multitud que quisieron ser testigos de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. En la calle Asunción, el público también disfrutó de la música cantando éxitos de Rosalía y Karol G.

Sonaron con fuerza el nuevo éxito de la catalana “La Perla”, que forma parte de su cuarto disco Lux, y “Si antes te hubiera conocido”, de la colombiana. En las redes sociales aparecieron varios videos que registraron a las miles de personas cantando a todo pulmón los hits.