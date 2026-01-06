Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ENE 2026 | 26º
X
Espectaculos

Una multitud cantó “La perla” de Rosalía durante la llegada de los Reyes Magos

El tema se convirtió en uno de los más coreados en los festejos del 6 de enero en Sevilla.

Hoy 10:43
Rosalía

En Sevilla se realizaron las Cabalgatas de Reyes ante una multitud que quisieron ser testigos de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. En la calle Asunción, el público también disfrutó de la música cantando éxitos de Rosalía y Karol G.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sonaron con fuerza el nuevo éxito de la catalana “La Perla”, que forma parte de su cuarto disco Lux, y “Si antes te hubiera conocido”, de la colombiana. En las redes sociales aparecieron varios videos que registraron a las miles de personas cantando a todo pulmón los hits.

TEMAS Rosalía

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Reventó una cubierta y terminó contra un árbol en la Ruta 92: una mujer y su hija sufrieron lesiones leves
  2. 2. El tiempo para este martes 6 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 34° y fuertes ráfagas de viento por la tarde
  3. 3. “Esperamos que la detención de Maduro sea el punto de partida para los cambios que Venezuela necesita”
  4. 4. María Corina Machado anunció que planea volver a Venezuela y elogió a Trump por haber secuestrado a Maduro
  5. 5. Quién es Barry Pollack, el abogado que eligió Nicolás Maduro para defenderlo en el caso de narcoterrorismo en Nueva York
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT