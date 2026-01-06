Ingresar
Santiago del Estero volvió a temblar: se registró un sismo de 4,1 de magnitud en el noroeste provincial

El movimiento telúrico fue detectado por el INPRES en la mañana de este martes y es el segundo ocurrido en la provincia en menos de 24 horas.

Hoy 11:00

Un nuevo sismo de magnitud 4,1 se registró este martes 6 de enero en territorio de Santiago del Estero, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento fue detectado a las 06:53:17, convirtiéndose en el segundo evento sísmico ocurrido en la provincia en apenas 24 horas.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro del temblor se localizó en la región noreste santiagueña, a unos 89 kilómetros al sudoeste de Campo Gallo y aproximadamente 96 kilómetros al noroeste de Quimilí.

El sismo tuvo una profundidad de 592 kilómetros, lo que explica que, pese a su magnitud, no se hayan reportado daños materiales ni personas afectadas. Este tipo de movimientos profundos suelen sentirse de manera leve en superficie, aunque son detectados con claridad por los instrumentos especializados.

