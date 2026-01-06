Santiago del Estero volvió a temblar: se registró un sismo de 4,1 de magnitud en el noroeste provincial

El movimiento telúrico fue detectado por el INPRES en la mañana de este martes y es el segundo ocurrido en la provincia en menos de 24 horas.

Hoy 11:00

Un nuevo sismo de magnitud 4,1 se registró este martes 6 de enero en territorio de Santiago del Estero, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento fue detectado a las 06:53:17, convirtiéndose en el segundo evento sísmico ocurrido en la provincia en apenas 24 horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro del temblor se localizó en la región noreste santiagueña, a unos 89 kilómetros al sudoeste de Campo Gallo y aproximadamente 96 kilómetros al noroeste de Quimilí.

El sismo tuvo una profundidad de 592 kilómetros, lo que explica que, pese a su magnitud, no se hayan reportado daños materiales ni personas afectadas. Este tipo de movimientos profundos suelen sentirse de manera leve en superficie, aunque son detectados con claridad por los instrumentos especializados.