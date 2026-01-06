Video: mataron a golpes a un joven de 29 años durante una pelea callejera

Maximiliano Nicolás Balbuena fue atacado por una patota a plena luz del día. El hecho ocurrió en Merlo, fue registrado por testigos y dejó a una familia destrozada: era padre de un nene de 5 años y fanático del Turismo Carretera.

Hoy 11:41

Maximiliano Nicolás Balbuena, de 29 años, fue asesinado a golpes por una patota a plena luz del día durante una pelea callejera. El brutal ataque ocurrió en Merlo y fue presenciado por varias personas que grabaron el momento.

El hombre formaba una familia junto a su esposa y su nene de 5 años. Estaba en pareja con Micaela Torales hacía más de 6 años.

Balbuena era un aficionado del Turismo Carretera y solía acudir a diferentes autódromos para trabajar y disfrutar con sus amigos, que lo apodaban “abuelo”.

El crimen conmocionó a su familia y allegados quienes ahora luchan por obtener justicia. En los últimos días realizaron una marcha por las calles del barrio mientras sostenían carteles con la cara de Maximiliano.

El feroz ataque ocurrió el 31 de diciembre en la esquina de Ramón Freyre y Gregorio Matorras, en el Barrio Matera. Todo comenzó como una pelea callejera que escaló hasta el terrible final. Balbuena fue golpeado brutalmente por varias personas.

La víctima, que no tuvo posibilidad de defenderse, recibió un botellazo en la cabeza que le provocó un derrame cerebral. Fue trasladado al Hospital Héroes de Malvinas, donde estuvo internado en terapia intensiva durante 4 días hasta que murió el domingo a la mañana.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó en manos del fiscal Fernando Siquier Rodríguez de la UFI N°6 de Morón, quien ordenó la autopsia para determinar la causa de la muerte.

Junto a los testimonios y los videos registrados del episodio, la Policía detuvo a uno de los acusados por el asesinato, identificado como Fabián Eduardo Ahumada Romero, de 56 años y nacionalidad chilena.

En simultáneo, la justicia avanza con la investigación para dar con al menos otro de los agresores, que sigue prófugo.