Con Marco Trungelliti, Argentina hace historia y se mete por primera vez en cuartos de final de la United Cup

El equipo albiceleste, que cuenta con el tenista santiagueño, selló una clasificación inédita como mejor segundo de su sede y ahora irá por más ante Suiza en Perth.

Hoy 12:10

La actuación histórica terminó de confirmarse en la madrugada del martes, cuando Argentina logró por primera vez la clasificación a los cuartos de final de la United Cup desde la creación del certamen en 2023. El equipo nacional avanzó como mejor segundo de la sede Perth, tras una combinación de resultados que coronó una fase de grupos inolvidable para el tenis albiceleste.

El conjunto capitaneado por Sebastián Gutiérrez cerró su participación con un balance global de 4-2 en partidos, producto del contundente triunfo 3-0 ante España y la ajustada derrota 2-1 frente a Estados Unidos. Con esos resultados, la clasificación quedó supeditada a lo que ocurriera en el cruce entre Francia e Italia.

La definición fue favorable para Argentina. Arthur Rinderknech protagonizó una remontada épica ante Flavio Cobolli, al imponerse por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5, tras salvar dos match points. Ese triunfo francés evitó un 3-0 de Italia, resultado que hubiera dejado afuera al equipo nacional, y selló el pasaje argentino a cuartos como el mejor segundo de Perth.

El plantel integrado por Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Solana Sierra, Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo rompió así una barrera histórica, luego de haber quedado tercero en su grupo en 2023 y 2025, mientras que en 2024 Argentina no había participado del torneo.

El próximo desafío será ante Suiza, que finalizó primera en su grupo tras vencer a Italia y Francia y ceder apenas un punto en toda la fase inicial. El cruce se disputará este miércoles, en la sesión nocturna de Perth, y tendrá como principales figuras a Stan Wawrinka y Belinda Bencic.

Con Estados Unidos enfrentando a Grecia y Australia esperando al ganador del Grupo F, Argentina ya se aseguró un lugar entre los ocho mejores del torneo. Pase lo que pase, esta clasificación a cuartos marca un antes y un después para el equipo nacional en la United Cup, que ahora buscará prolongar su sueño en suelo australiano.