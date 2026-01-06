VIDEO | Insólito momento en Santos: la barra apuró a Gabigol en plena presentación

El delantero fue presentado en Vila Belmiro, pero un grupo de hinchas interrumpió el acto y le dejó un mensaje sobre su compromiso con el club.

Hoy 12:19

La vuelta de Gabriel Barbosa a Santos tuvo un episodio tan inesperado como tenso. Lo que prometía ser una presentación emotiva por el regreso del delantero al club que lo vio nacer terminó con un fuerte mensaje de la barra del conjunto paulista, que tomó la palabra ante dirigentes, periodistas y el propio futbolista.

El hecho ocurrió en la sala de conferencias del estadio Vila Belmiro, cuando un grupo de hinchas organizados interrumpió el acto para marcarle la cancha desde el primer día. “Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas”, fue la frase que quedó registrada en el video oficial del evento, dejando en claro el nivel de exigencia que rodeará esta nueva etapa.

Lejos de los aplausos habituales, la escena evidenció que el retorno de Gabigol no estará exento de presión y que la expectativa por su rendimiento será inmediata, con un clima de alta demanda desde su presentación oficial.

A sus 29 años, el delantero inicia su tercera etapa en Santos, esta vez a préstamo por una temporada tras su paso por Cruzeiro. En la conferencia de prensa, Barbosa expresó su felicidad por “volver a casa” y aseguró que su objetivo es ayudar al equipo tanto en el Campeonato Paulista como en el Brasileirao y las competencias internacionales. Además, destacó la ilusión de compartir nuevamente vestuario con Neymar, con quien ya supo conformar una dupla de alto impacto.

Formado en el Peixe, Gabigol debutó como profesional en 2013 y fue transferido al Inter de Italia en 2016. Luego regresó en 2018 para una segunda etapa antes de consolidarse en otros clubes del fútbol brasileño.

Con la camiseta de Santos disputó 207 partidos, convirtió 83 goles y entregó 13 asistencias, números que explican la expectativa que genera su retorno. Sin embargo, el mensaje de la barra fue contundente: la historia pesa, pero el margen de paciencia será corto.