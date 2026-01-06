Ingresar
Días y horarios confirmados para las revanchas del Torneo Regional Federal Amateur

Comercio recibirá a Central Argentino y Vélez de San Ramón visitará a Independiente de Catamarca.

Hoy 12:28

Quedaron confirmados los días y horarios para los partidos de revancha del Torneo Regional Federal Amateur, con presencia de equipos santiagueños que irán en busca de la clasificación a la próxima instancia del certamen.

Por un lado, Comercio será local de Central Argentino el domingo desde las 17 en el estadio “Raúl Seijas”. El Tripero intentará revertir el 0-1 sufrido en el partido de ida disputado en La Banda, mientras que el Albo buscará hacer valer la ventaja mínima para sellar su pasaje de ronda.

En tanto, Vélez de San Ramón tendrá una parada exigente como visitante. El equipo dirigido por Pablo Ávila viajará a Catamarca para enfrentar a Independiente, el domingo desde las 18, con el objetivo de defender el 2-0 conseguido en su estadio y asegurar el boleto a la siguiente fase.

Cabe remarcar que los ganadores de ambas llaves se enfrentarán entre sí en la próxima instancia del Torneo Regional Federal Amateur.

