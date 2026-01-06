Ingresar
La Banda: se encuentra disponible la segunda dosis de la vacuna triple viral

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección General de Salud, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, informa a la comunidad que ya se encuentra disponible la segunda dosis de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

Hoy 12:30
Vacunación

Esta actualización del esquema de vacunación se realiza por recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), y responde al repunte de casos de sarampión a nivel regional y global. En este sentido, se estableció que la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplique a los 18 meses de edad en niños nacidos a partir del 1° de julio de 2024, con el objetivo de reducir el período de susceptibilidad y prevenir complicaciones graves asociadas a estas enfermedades.

El sarampión, las paperas y la rubéola son infecciones virales que pueden derivar en cuadros de gravedad, especialmente en la infancia. La vacunación oportuna permite generar protección a largo plazo, siendo una de las herramientas más efectivas para el cuidado de la salud individual y colectiva.

La vacuna se encuentra disponible en los vacunatorios de los centros de salud de la ciudad, incluyendo el CAMM San Fernando, de lunes a viernes de 9 a 12; el CAMM El Rincón, de lunes a viernes de 13 a 19; el CAMM Tabla Redonda, de lunes a viernes de 9 a 12; y la Sala Villa Elena, los lunes y jueves de 8 a 12, garantizando el acceso gratuito y seguro a la vacunación.

Esta acción se enmarca en las políticas de prevención y promoción de la salud impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la inmunización, el acceso equitativo a las vacunas y el cuidado integral de la comunidad bandeña.

TEMAS La Banda vacunación Municipalidad de La Banda

