La Casa del Bicentenario invita al Taller Artístico de Verano con atractivas propuestas para los niños

La Municipalidad de La Banda informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el Taller Artístico de Verano, una propuesta recreativa destinada a niños y niñas que se desarrollará en la Casa del Bicentenario.

Hoy 12:34
Talleres en La Banda.

El taller se dictará los días martes y jueves a las 19 horas, y contará con actividades orientadas al ritmo, baile y movimiento, expresión corporal y juegos sensoriales, promoviendo el desarrollo creativo, motriz y expresivo de los participantes a través del arte y el juego.

Las clases estarán a cargo de la profesora Karina Villalba, quien acompañará a los niños y niñas en un espacio pensado para estimular la imaginación, el trabajo grupal y la libre expresión corporal en un ambiente cuidado y dinámico.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados podrán realizar consultas o anotarse comunicándose al 3854204785.

Esta propuesta forma parte de las acciones impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que continúa fortaleciendo los espacios culturales y recreativos durante el verano, garantizando el acceso a actividades artísticas que favorecen la inclusión, el desarrollo integral y el bienestar de la comunidad.

