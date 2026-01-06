Se realizaron trabajos de mantenimiento en la plaza del barrio Mercantil

Las obras permiten fortalecer el cuidado de los espacios comunes y promover una ciudad más ordenada, accesible y agradable para toda la comunidad.

Hoy 12:40

La Municipalidad de La Banda informó que se llevaron a cabo tareas de mampostería, consistentes en mampuestos de elevación y emboquillado de muro, como parte de las mejoras que se están realizando en la plaza del barrio Mercantil.

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad y comodidad a los vecinos que utilizan diariamente este espacio recreativo.

Desde el municipio se destacó que estos trabajos se enmarcan en las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer el cuidado de los espacios comunes y promover una ciudad más ordenada, accesible y agradable para toda la comunidad.