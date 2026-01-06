Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ENE 2026 | 31º
X
Locales

Se realizaron trabajos de mantenimiento en la plaza del barrio Mercantil

Las obras permiten fortalecer el cuidado de los espacios comunes y promover una ciudad más ordenada, accesible y agradable para toda la comunidad.

Hoy 12:40
Obras en La Banda.

La Municipalidad de La Banda informó que se llevaron a cabo tareas de mampostería, consistentes en mampuestos de elevación y emboquillado de muro, como parte de las mejoras que se están realizando en la plaza del barrio Mercantil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad y comodidad a los vecinos que utilizan diariamente este espacio recreativo.

Desde el municipio se destacó que estos trabajos se enmarcan en las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer el cuidado de los espacios comunes y promover una ciudad más ordenada, accesible y agradable para toda la comunidad.

TEMAS La Banda Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Reventó una cubierta y terminó contra un árbol en la Ruta 92: una mujer y su hija sufrieron lesiones leves
  2. 2. El tiempo para este martes 6 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 34° y fuertes ráfagas de viento por la tarde
  3. 3. “Esperamos que la detención de Maduro sea el punto de partida para los cambios que Venezuela necesita”
  4. 4. María Corina Machado anunció que planea volver a Venezuela y elogió a Trump por haber secuestrado a Maduro
  5. 5. Joven adicto se prendió fuego y su hermana resultó herida al intentar auxiliarlo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT