Comenzaron las "Vacaciones en el cine" para niños y niñas de los diferentes barrios bandeños

En el marco del programa "Vacaciones en tu Ciudad", esta semana comenzó a desarrollarse la actividad "Vacaciones en el cine", los días lunes, miércoles y viernes a las 09 hs., beneficiando a vecinos de diferentes barrios de La Banda.

Hoy 12:43

Esta actividad es organizada por la Dirección de Juntas Vecinales, en conjunto con la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia y con la colaboración de muchas otras áreas de la Municipalidad de La Banda.

A la primera proyección asistieron niños y niñas de los barrios Tabique, Villa nueva, Menéndez, Banfield y IV Centenario y se prevee continuar con la actividad para llegar a muchos más barrios con esta entretenida propuesta.

Al respecto, el Director de Niñez, Adolescencia y familia, Ezequiel Roldán, expresó: "Con estas acciones, el intendente Roger Nediani continúa trabajando en políticas públicas que garantizan los derechos de los niños, siempre brindando asistencia a los niños de todos los barrios bandeños".