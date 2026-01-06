Ingresar
El Dr. Emanuel Olivera asumió como director del Hospital Zonal de Pinto

La ceremonia de asunción se realizó este martes.

Hoy 12:51

El Dr. Emanuel Olivera fue puesto en funciones por el Secretario de Salud de Santiago del Estero, Dr. Gustavo Sabalza, y la directora del Interior, Dra. Graciela Alzogaray, quienes entregaron el instrumento legal de toma de posesión.

Olivera llega al centro asistencial para suceder al Dr. César Ganem y durante la jornada de este martes mantuvo un encuentro con el personal de los distintos servicios del centro asistencial.

