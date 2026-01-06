El Dr. Emanuel Olivera asumió como director del Hospital Zonal de Pinto

La ceremonia de asunción se realizó este martes.
El Dr. Emanuel Olivera fue puesto en funciones por el Secretario de Salud de Santiago del Estero, Dr. Gustavo Sabalza, y la directora del Interior, Dra. Graciela Alzogaray, quienes entregaron el instrumento legal de toma de posesión.
Olivera llega al centro asistencial para suceder al Dr. César Ganem y durante la jornada de este martes mantuvo un encuentro con el personal de los distintos servicios del centro asistencial.