Tras el ataque de EE.UU., Cuba hizo pública la lista de los custodios de Maduro fallecidos

Son 32 agentes vinculados a la seguridad del líder venezolano. La Habana acompañó el anuncio con imágenes y honras oficiales.

Hoy 13:39

El gobierno de Cuba reveló las identidades de los 32 cubanos muertos durante el operativo para capturar al presidente venezlano Nicolás Maduro.

La noticia sacudió a la isla y al mundo, mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional y ordenó que la bandera cubana flamee a media asta.

La información fue publicada por el diario oficial Granma bajo el título “¡Honor y gloria!”, y replicada por el Ministerio del Interior cubano en sus redes sociales.

Allí se detalló que los agentes cubanos“perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia”, cumpliendo misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a pedido de sus pares venezolanos.

Según el listado oficial, 20 de los fallecidos eran combatientes del Ministerio del Interior, entre ellos dos coroneles, un teniente y cuatro mayores.

Los otros 12 pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, incluyendo un capitán, un primer suboficial y un suboficial mayor.

Entre los nombres destacados figuran:

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)

(67 años) Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)

(62 años) Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años)

(51 años) Mayor Ismael Terrero Ge (47 años)

(47 años) Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años)

(48 años) Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo (32 años)

(32 años) Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años)

(45 años) Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años)

(53 años) Mayor Hernán González Perera (43 años)

(43 años) Capitán Bismar Mora Aponta (50 años)

La lista completa incluye también a varios tenientes, suboficiales y soldados, cuyas edades oscilan entre los 26 y los 67 años.

Custodios de Maduro

El domingo, Miguel Díaz-Canel confirmó la muerte de los 32 cubanos y ordenó el duelo a nivel nacional.

En su mensaje, el mandatario sostuvo que los combatientes “cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”.

Díaz-Canel remarcó que los caídos “supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”.

El régimen cubano aclaró que los militares fallecidos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de Venezuela”.

La publicación oficial subrayó que todos ellos “perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia”.

Maduro fue extraído el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar de Estados Unidos.

Fue acusado de narcotráfico y terrorismo y el lunes compareció ante un juez de Nueva York, por cargos de narcotráfico y terrorismo. El exmandatario clamó su inocencia y denunció haber sido “secuestrado”.

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las autoridades venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez, la vice de Maduro que asumió la presidencia.

Según reveló el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, cerca de 200 militares estadounidenses ingresaron a Caracas como parte de la operación para capturar a Maduro y su esposa, poniendo fin a casi 13 años de gobierno del líder chavista, acusado por Washington de dirigir un cártel de narcotráfico.

“Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas… y detuvieron a un individuo acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo de las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense”, dijo Hegseth en un acto en el estado de Virginia.

Aunque Trump y los principales responsables de la operación militar dieron detalles al día siguiente, hasta ahora no se sabía exactamente cuántos efectivos habían protagonizado la operación.

Trump reconoció que algunos fueron heridos en el operativo, aunque no trascendieron cifras oficiales.

Las autoridades estadounidenses dijeron que más de 150 aeronaves participaron en el operativo, procedentes de varias instalaciones en la región.