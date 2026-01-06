“Fue brillante”: Trump defendió el ataque en Venezuela y apuntó contra Maduro

El presidente de Estados Unidos también afirmó que Delcy Rodríguez cerrará un centro de torturas en la capital venezolana.

Hoy 14:07

El presidente de Estados Unidos Donald Trump respondió a las críticas por el operativo en Venezuela y redobló los cuestionamientos contra el líder chavista Nicolás Maduro, al que detuvieron: “Es un tipo que mató a millones de personas". Trump calificó como “brillante” al ataque en el país caribeño y aseguró que el líder chavista es “un hombre violento que torturó a muchísima gente".

El republicano planteó: “Es impresionante la operación que se hizo el sábado, no hubo muertos del lado estadounidense. La mayoría de los muertos fueron cubanos. Pudimos cortar la electricidad de todo el país, de toda Venezuela. Las únicas personas con luces tenían velas y lo agarramos por sorpresa a Maduro. Fue brillante a nivel táctico. El representante del Partido Demócrata tendría que poder decir que hicimos un buen trabajo".

El presidente de Estados Unidos calificó al líder chavista como “un hombre violento”: “Maduro tenía una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada. Torturó a muchísima gente. Contrataban y le pagaban a la gente para que fuera y protestara, es toda gente paga la que fue con los carteles de ‘Maduro Libre’. Cuando los periodistas le preguntaban, no sabían qué contestar. Era más lindo cuando la gente iba y llevaba sus propios carteles, no los que les dan en las protestas".

Trump destacó que Estados Unidos “volvió a probar que tiene el ejército más poderoso y feroz, el más feroz del mundo", en un acto de retiro de miembros republicanos de la Cámara de Representantes: “Nadie puede con nosotros, nadie podría haber hecho lo que hicimos nosotros, nadie tiene la calidad de nuestras armas".