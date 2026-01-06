La deuda de Venezuela agravó la crisis financiera de SanCor

La cooperativa reclama cerca de US$18 millones por exportaciones impagas desde el default venezolano de 2017.

Hoy 14:38

La crisis que atraviesa SanCor no responde a una única causa. Pero una de las claves pasa por la deuda millonaria que tiene Venezuela, país que hoy se encuentra en el centro de la atención mundial tras la captura del polémico mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

A lo largo de los años se combinaron problemas productivos, financieros y sindicales, pero uno de los elementos más persistentes y menos visibles se originó fuera del país: el incumplimiento de pagos por parte de Venezuela en el marco de acuerdos comerciales bilaterales firmados en 2006.

Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Néstor Kirchner se puso en marcha el Fondo Fiduciario Bilateral entre Argentina y Venezuela, un mecanismo que buscaba facilitar el intercambio de combustible por productos argentinos.

En ese contexto, SanCor participó activamente como proveedor de leche en polvo, una operación que durante varios años permitió sostener altos niveles de exportación y generar ingresos en dólares.

Además de su participación en el esquema oficial, la cooperativa concretó ventas adicionales a empresas controladas por el Estado venezolano. Ese vínculo comercial se consolidó como una salida relevante para la producción excedente, en momentos en que el mercado interno comenzaba a mostrar señales de estancamiento.

El quiebre se produjo en 2017, cuando Venezuela entró en default y dejó de cumplir con los compromisos asumidos. Según fuentes cercanas a la empresa, la deuda llegó a superar los US$30 millones. Con el paso del tiempo, parte de ese monto fue cancelado, pero aún restan por cobrar alrededor de US$ 18 millones, una suma que se volvió crítica para una cooperativa con crecientes dificultades financieras.

Desde entonces, SanCor realizó gestiones ante distintos gobiernos argentinos en busca de una intervención diplomática que permitiera destrabar el reclamo. Sin embargo, ninguno de esos intentos logró resultados concretos y la deuda quedó virtualmente congelada, sin perspectivas claras de recuperación.

El escenario se tornó aún más complejo con el endurecimiento de las sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro y las acusaciones formuladas por Estados Unidos. En ese contexto, las chances de que la cooperativa pueda cobrar los montos pendientes aparecen cada vez más lejanas, convirtiendo ese crédito en un pasivo de difícil o nula recuperación.

El impacto de esa deuda se inscribe en una historia de fuerte deterioro. Fundada en 1938 como cooperativa de productores, SanCor fue durante décadas la principal láctea del país. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en 1994 procesaba 4,6 millones de litros diarios y lideraba cómodamente el mercado nacional.

Con el correr de los años, ese liderazgo se fue diluyendo. En 2009, el volumen diario había caído a 3 millones de litros y la empresa pasó al segundo lugar del ranking. Para 2022, descendió al puesto 12°, con poco más de 533.000 litros diarios procesados. Actualmente, según fuentes del sector, SanCor trabaja con alrededor de 700.000 litros diarios, entre producción propia y de terceros, distribuidos en seis plantas ubicadas en Santa Fe y Córdoba.

La situación se agravó entre 2023 y 2024 con prolongados conflictos sindicales con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), que incluyeron bloqueos de plantas y atrasos salariales. Ese escenario terminó de empujar a la cooperativa al concurso preventivo de acreedores, presentado en febrero de 2025.

En los últimos días, el juez civil y comercial de Rafaela, Marcelo Germán Gelcich, designó a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora por 60 días. Desde la empresa aclararon que no se trata de una intervención, sino de un esquema de acompañamiento judicial.

Mientras el pasivo total —estimado en torno a los US$ 250 millones— aún no está consolidado, el conflicto con Venezuela permanece como uno de los hitos que transformaron un acuerdo internacional en una pesada carga para la histórica cooperativa.