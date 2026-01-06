Balance positivo de las fiestas: repuntaron las ventas en Navidad y Reyes en Santiago del Estero

Desde la Cámara de Comercio destacaron una mejora en el consumo durante los últimos días de diciembre y confirmaron la continuidad del programa de descuentos “Qué Miércoles”.

Hoy 14:57

Tras el cierre del calendario de fiestas, desde la Cámara de Comercio de Santiago del Estero realizaron un balance general sobre el movimiento comercial registrado durante Navidad, Año Nuevo y Reyes, y remarcaron una leve recuperación en las ventas, en un contexto económico que continúa siendo complejo para el sector.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Noticiero 7, María José Basbus, representante de la entidad, señaló que la Navidad tuvo un desempeño positivo, especialmente en los últimos días previos a la celebración. “Veníamos de un diciembre bastante tranquilo, pero los dos días previos a Navidad, cuando se cobró el bono, se notó un movimiento interesante que permitió que las ventas mejoraran un poco”, explicó.

Según detalló, los rubros que mostraron mejores resultados fueron perfumería y electrodomésticos, mientras que en jugueterías se registró una leve baja respecto a años anteriores, quedando por debajo de las expectativas del sector. En cuanto a los regalos, indicó que hubo movimiento, aunque con mayor cautela por parte de los consumidores. “Se notó un ticket promedio más bajo y quizás menos cantidad de regalos por familia”, sostuvo.

El ticket promedio navideño rondó los 30.000 pesos, aunque aclaró que se trata de un valor muy variable según el rubro. Respecto a Año Nuevo, Basbus señaló que el mayor movimiento se dio en supermercados e indumentaria, aunque de manera moderada y similar a lo registrado el año anterior, sin grandes subas ni caídas.

En lo que se refiere a Reyes, la representante de la Cámara destacó un repunte significativo. “Por suerte los Reyes han sido buenos, hubo una pequeña suba a nivel nacional y en Santiago del Estero también se notó bastante movimiento, sobre todo el sábado y el lunes, con gente circulando hasta tarde para comprar regalos”, indicó, aunque reconoció que las expectativas eran un poco más altas.

Finalmente, Basbus confirmó la continuidad del programa de descuentos “Qué Miércoles”, una iniciativa que ofrece promociones, ofertas y financiación especial todos los miércoles, con el acompañamiento de distintas tarjetas de crédito. “La idea es que la gente sepa que el miércoles es el día que más conviene para salir a comprar. Es un programa continuo que se mantendrá durante todo el año y, seguro, durante enero”, concluyó.