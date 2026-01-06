Álvaro Caldera celebró la convocatoria de Marco Trungelliti a la Copa Davis: “Es un premio a lo que él viene haciendo”

El ex tenista y referente del tenis regional destacó la resiliencia, la trayectoria y el enorme sacrificio personal del jugador nacido en Santiago del Estero, convocado a la Selección Argentina.

La convocatoria de Marco Trungelliti a la Selección Argentina de Copa Davis generó una fuerte repercusión en el tenis santiagueño. Uno de los que expresó su alegría fue Álvaro Caldera, ex tenista y referente del deporte en la provincia, quien valoró el llamado como un premio a la carrera y al esfuerzo sostenido del jugador.

“Muy contento por supuesto por Marquitos, como le decimos aquí nosotros en Santiago del Estero, una noticia lo cual sí es un colorario de lo que es su carrera deportiva, también aunque sigue vigente, porque es un jugador que ya representó a Argentina en distintos mundiales sub 14, sub 16, bueno y ahora que se ha convocado para Copa Davis es un orgullo para él, para su familia que siempre está a su lado y también para todo el deporte santiagueño”, expresó Caldera en diálogo con Noticiero 7.

El ex tenista remarcó que la citación no es casualidad y responde al momento deportivo que atraviesa Trungelliti. “Es un premio a la resiliencia que viene haciendo, porque viene arrastrando una lesión hace mucho tiempo y sigue con toda la energía positiva para seguir jugando al tenis”, sostuvo.

En ese sentido, subrayó los logros recientes del santiagueño: “Este año bateó récord en lo que es partidos ganados, se dio el gusto de jugar todos los Grand Slam y en este caso se da el gusto de jugar nada menos que una Copa Davis, de estar convocado al equipo argentino”.

Caldera también hizo hincapié en lo que significa formar parte del equipo nacional, más allá de sumar minutos en cancha. “Como quién no quisiera estar en la selección argentina de algún deporte, por qué no soñar con que juegue un partido y ya estar en ese clima metido ahí de Copa Davis, semana previa, estar con los jugadores. Es algo que entra dentro de los exquisitos y dentro del privilegio de representar a Argentina”.

Desde lo humano, destacó la fortaleza mental del tenista: “Eso marca lo que es su mente ganadora, no solamente adentro de una cancha de tenis sino lo que es en la vida, así que ahora le da la posibilidad de poder decir ‘aquí estoy nuevamente’”.

Finalmente, Caldera recordó el largo camino recorrido por Trungelliti desde sus inicios en la provincia. “Marcos fue un jugador que donde está hoy lo logró en forma personal, él y su familia, haciendo muchos sacrificios, tantos económicos como de desarrollo”, rememoró, al tiempo que evocó sus entrenamientos en Santiago, Chaco y Buenos Aires, y su participación en los Futures disputados en la provincia.

“Hoy que esté jugando una Copa Davis, hoy que siga logrando esto en su carrera deportiva, emociona mucho, porque no cualquiera llega a estar entre los mejores jugadores del mundo”, cerró Caldera, reflejando el sentimiento compartido por todo el ambiente del deporte santiagueño.