Accidente en Añatuya: camioneta hizo marcha atrás y embistió a una motociclista

El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Del Trabajo. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal.

Hoy 15:00

Durante la mañana de este martes, se registró una colisión en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Del Trabajo. El accidente fue protagonizado por una mujer, identificada como Mabel Torrez de 58 años quien se desplazaba en su motocicleta cuando, una camioneta blanca Toyota Hilux realizó marcha atrás de manera imprevista y terminaron impactando.

Tras el choque, la conductora del rodado menor fue trasladada de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Zonal.

Un dato particular del hecho es que el conductor de la camioneta escoltó a la unidad sanitaria hasta el nosocomio. Asimismo, se informó que el motovehículo fue retirado de la escena antes del arribo de las autoridades.

En el lugar trabajó inicialmente el Personal de Prevención de la Departamental 13, quedando las actuaciones posteriores a cargo de los efectivos de la Comisaría 41.

