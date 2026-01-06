Tensión en la Alcaidía de Añatuya: detenido se autolesionó con una hoja de afeitar

Un joven debió ser trasladado de urgencia al hospital tras provocarse cortes en brazos, piernas y torso. Fue atendido y volvió a su celda bajo custodia policial.
Un joven detenido identificado como Raúl Arias alias Chakane, alojado en la Alcaidía de Añatuya, debió ser trasladado de urgencia al hospital tras provocarse cortes en el antebrazo, las piernas y el torso.
El incidente ocurrió anoche y requirió la intervención inmediata de la ambulancia municipal. Según trascendió, el joven —quien posee antecedentes delictivos— habría sufrido una crisis de nervios debido a la prolongada espera de una resolución judicial sobre su situación.
Tras recibir curaciones en el nosocomio local, fue dado de alta y regresó a su celda.