Policiales

Tensión en la Alcaidía de Añatuya: detenido se autolesionó con una hoja de afeitar

Un joven debió ser trasladado de urgencia al hospital tras provocarse cortes en brazos, piernas y torso. Fue atendido y volvió a su celda bajo custodia policial.

Hoy 15:10

Un joven detenido identificado como Raúl Arias alias Chakane, alojado en la Alcaidía de Añatuya, debió ser trasladado de urgencia al hospital tras provocarse cortes en el antebrazo, las piernas y el torso.  

El incidente ocurrió anoche y requirió la intervención inmediata de la ambulancia municipal. 
Según trascendió, el joven —quien posee antecedentes delictivos— habría sufrido una crisis de nervios debido a la prolongada espera de una resolución judicial sobre su situación. 

Tras recibir curaciones en el nosocomio local, fue dado de alta y regresó a su celda.

