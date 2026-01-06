Dos delincuentes atacaron a ladrillazos una garita policial de Añatuya

Los agresores lanzaron ladrillos contra la estructura mientras un agente estaba de guardia.

Hoy 15:20

Minutos antes de las 5:00 de la mañana de este martes, la casilla policial de seguridad ubicada en el barrio Manzione fue blanco de un ataque violento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Mientras el Agente, apellido Galeano cumplía funciones de guardia, la estructura fue impactada por dos ladrillos lanzados desde el exterior.

Según el reporte oficial, tras escuchar los fuertes impactos, el uniformado salió de la garita y logró divisar a dos sujetos de baja estatura que escapaban a pie con dirección al barrio Villa Abregú. A pesar de la rápida reacción, los agresores lograron perderse en la oscuridad.

El hecho fue informado de inmediato al Fiscal de turno, Dr. Guillermo Farías, quien ordenó el inicio de una información sumaria judicial para dar con los responsables.

En el lugar trabajaron peritos de Criminalística, bajo las órdenes del Sargento Primero Rolando Luna, realizando el levantamiento de pruebas y el registro fotográfico de los daños. Asimismo, personal de la División Robo y Hurto ya se encuentra abocado a tareas investigativas para identificar a los atacantes.