Comenzó la Colonia de Vacaciones 2026 en el Polideportivo Municipal de Fernández

Con cupos completos, niños y niñas de 6 a 12 años disfrutan de deportes, juegos y sorpresas en la primera actividad de verano organizada por la Dirección de Deportes.

Hoy 15:36

Con cupos completos comenzó este lunes la primera actividad de verano programada para los niños por la Dirección de Deportes en el nuevo polideportivo municipal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El primer contingente compuesto de niños y niñas que van desde los 6 hasta los 12 años de edad, le dieron vida, color y alegría al inicio de semana, en la víspera de la festividad de los Reyes Magos.

Fernández

Fueron recibidos por los profes a cargo y tras una recepción de bienvenida recorrieron los diferentes espacios del complejo para conocer las instalaciones. Estuvieron en el natatorio; la Cancha de pádel y de Hockey.

El deporte, los juegos y las diferentes actividades recreativas, son parte de las actividades que desarrollan los chicos en la Colonia, además de la convivencia y el tiempo compartido con otros niños.

Fernández

Durante el desarrollo de esta primera jornada, los participantes tuvieron la sorpresa de una inesperada visita; los Reyes Magos se llegaron de imprevisto y repartieron obsequios entre los colonos.

También estuvo presente, compartiendo la mañana, la intendente Yanina Iturre, quien acompañada por el el Director de Cultura Leonardo Fernández; de Acción Social Luciano Paz y de Deportes Prof. Nelo Iturre, presenciaron el desarrollo de las actividades y dialogaron con los chicos y los profes.