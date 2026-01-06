Juan Pablo Zárate, ilusionado con su llegada a Mitre: “Venimos a cumplir los objetivos del club”

El delantero, uno de los refuerzos del Aurinegro, habló sobre sus primeras sensaciones en Santiago del Estero, la competencia interna y el desafío de volver a la provincia tras su paso por Sarmiento de La Banda.

Juan Pablo Zárate arrancó la pretemporada con el Club Atlético Mitre y comenzó a transitar una nueva etapa en su carrera. El atacante, que dialogó con Noticiero 7, expresó su entusiasmo por el arribo a Santiago del Estero y dejó en claro su compromiso con los objetivos deportivos del Aurinegro.

“Llegamos a la provincia y ya empezamos a disfrutar del calor", contó Zárate en sus primeras horas en el club. Además, reconoció que el clima no le resulta extraño: “Ya lo conocía, había estado hace tiempo. Sabemos que es parte de Santiago y hay que prepararse con todo”.

El delantero remarcó que llega con expectativas claras, tanto en lo personal como en lo colectivo. “Vengo con mucha ilusión, con objetivos personales más maduros que antes, porque cuando estuve en Sarmiento de La Banda era más joven. Ahora quiero cumplir las metas grupales y devolverle al club la confianza que depositó en mí”, señaló.

Zárate también explicó qué lo motivó a aceptar la propuesta de Mitre. “Siempre lo vi como un club ordenado y serio. Cuando salió la posibilidad, le dije a mi representante que avanzara. Era un deseo volver porque dejé muchas amistades y relaciones en Santiago”, afirmó. Y agregó: “Nunca se había dado la chance de regresar, pero cuando apareció no lo dudé”.

En cuanto a la competencia interna, el atacante valoró la llegada de varios delanteros. “Está bueno que haya competencia. Va a ser sana y de buena fe. Si al equipo le va bien colectivamente, cada uno va a crecer en lo personal”, sostuvo. Para Zárate, ese será uno de los puntos clave: “Que el equipo tenga funcionamiento para que podamos crecer todos”.

Con experiencia y mayor madurez, Juan Pablo Zárate inicia su camino en Mitre con la ilusión intacta y el objetivo claro de ser protagonista en la Primera Nacional 2026.