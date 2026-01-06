Los Reyes Magos llevaron alegría a los niños del Hospital Zonal y del Refugio Madre Teresa en Añatuya

Melchor, Gaspar y Baltasar entregaron regalos y contención a los más pequeños, en una jornada organizada por el municipio que combinó diversión y solidaridad.

En el marco de las celebraciones por la llegada de los Reyes Magos, la ciudad de Añatuya vivió una jornada de profunda solidaridad. Por iniciativa de diversas áreas municipales, los Reyes Magos visitaron instituciones clave de la ciudad para llevar alegría y esperanza a los niños en situación de vulnerabilidad y salud.

La primera parada de la comitiva fue el Hospital Zonal de Añatuya, donde recorrieron las áreas de Maternidad y Pediatría, sorprendiendo a familias y al personal sanitario. Entre risas y asombro, los niños internados recibieron juguetes y golosinas, transformando por un momento el entorno hospitalario en un espacio de fiesta y diversión.

Posteriormente, los Reyes Magos se trasladaron al Refugio Madre Teresa de Calcuta, institución que alberga a niños judicializados. Allí, la visita representó un gesto de acompañamiento y “contención necesaria” para menores bajo protección del Estado, generando un fuerte impacto emotivo.

Desde la organización destacaron que la actividad fue el resultado de un trabajo coordinado entre distintas áreas municipales, encargadas de la logística, la recolección de los presentes y la planificación de los recorridos. “El objetivo principal fue que ningún niño de nuestras instituciones se sintiera olvidado en esta fecha tan especial”, señalaron fuentes municipales.

La jornada concluyó con el agradecimiento de vecinos y personal de las instituciones, quienes valoraron el compromiso del municipio por mantener vivas las tradiciones que fomentan la felicidad de la infancia en Añatuya.