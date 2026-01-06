Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ENE 2026 | 37º
X
WhatsApp

Los Reyes Magos llevaron alegría a los niños del Hospital Zonal y del Refugio Madre Teresa en Añatuya

Melchor, Gaspar y Baltasar entregaron regalos y contención a los más pequeños, en una jornada organizada por el municipio que combinó diversión y solidaridad.

Hoy 15:41
Añatuya

En el marco de las celebraciones por la llegada de los Reyes Magos, la ciudad de Añatuya vivió una jornada de profunda solidaridad. Por iniciativa de diversas áreas municipales, los Reyes Magos visitaron instituciones clave de la ciudad para llevar alegría y esperanza a los niños en situación de vulnerabilidad y salud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La primera parada de la comitiva fue el Hospital Zonal de Añatuya, donde recorrieron las áreas de Maternidad y Pediatría, sorprendiendo a familias y al personal sanitario. Entre risas y asombro, los niños internados recibieron juguetes y golosinas, transformando por un momento el entorno hospitalario en un espacio de fiesta y diversión.

Añatuya Añatuya

Posteriormente, los Reyes Magos se trasladaron al Refugio Madre Teresa de Calcuta, institución que alberga a niños judicializados. Allí, la visita representó un gesto de acompañamiento y “contención necesaria” para menores bajo protección del Estado, generando un fuerte impacto emotivo.

Añatuya Añatuya

Desde la organización destacaron que la actividad fue el resultado de un trabajo coordinado entre distintas áreas municipales, encargadas de la logística, la recolección de los presentes y la planificación de los recorridos. “El objetivo principal fue que ningún niño de nuestras instituciones se sintiera olvidado en esta fecha tan especial”, señalaron fuentes municipales.

La jornada concluyó con el agradecimiento de vecinos y personal de las instituciones, quienes valoraron el compromiso del municipio por mantener vivas las tradiciones que fomentan la felicidad de la infancia en Añatuya.

TEMAS Añatuya

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Reventó una cubierta y terminó contra un árbol en la Ruta 92: una mujer y su hija sufrieron lesiones leves
  2. 2. El tiempo para este martes 6 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 34° y fuertes ráfagas de viento por la tarde
  3. 3. “Esperamos que la detención de Maduro sea el punto de partida para los cambios que Venezuela necesita”
  4. 4. Joven adicto se prendió fuego y su hermana resultó herida al intentar auxiliarlo
  5. 5. María Corina Machado anunció que planea volver a Venezuela y elogió a Trump por haber secuestrado a Maduro
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT