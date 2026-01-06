Sabrina Rojas se pronunció en redes tras los rumores de Luciano Castro

La conductora publicó mensajes que despertaron la atención de sus seguidores en medio de las especulaciones sobre una supuesta infidelidad a Griselda Siciliani.

Hoy 15:55

Luego de que Fernanda Iglesias acusara públicamente a Luciano Castro de haberle sido infiel a Griselda Siciliani con una mujer en España, una serie de publicaciones de Sabrina Rojas, exesposa del actor, llamó la atención en las redes sociales durante las últimas horas.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió dos posteos que muchos usuarios interpretaron como palitos dirigidos al galán. El primero fue el reposteo de una imagen con una frase contundente: “Me amé tarde, pero a tiempo de salvarme”.

Sin embargo, la segunda publicación resultó aún más sugerente. Rojas subió una foto sonriendo y la acompañó con un texto reflexivo: “Te juro que todo se pone bien. Para las que no se animan, para las que lo están transitando y no ven la luz. Les juro que un día todo se pone lindo. Muy…”. Cerró el mensaje con un emoji de corazón.

El contenido no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes vincularon los mensajes de Sabri con su historia personal junto a Castro.