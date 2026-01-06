Ingresar
El santiagueño José Montero se convirtió en nuevo refuerzo de Olímpico

El escolta se suma al Negro de La Banda para afrontar la Liga Nacional.

Hoy 16:09

El Club Ciclista Olímpico confirmó la incorporación de José Montero como nuevo refuerzo para encarar el tramo decisivo de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional. El escolta santiagueño, de 1,95 metros, ya quedó a disposición del cuerpo técnico y será parte de la delegación que viajará a Córdoba.

Montero llega proveniente de Atenas de Córdoba, donde jugó durante dos temporadas y media y fue una pieza clave en el proceso de ascenso desde la Liga Argentina. En aquella campaña, el perimetral registró 12,8 puntos y 5,0 rebotes por partido, consolidándose como uno de los valores destacados del plantel.

Ya en el regreso del Griego a la máxima categoría, aportó 10,8 puntos y 3,7 rebotes en 38 encuentros, mientras que en la actual edición de la Liga Nacional promediaba 9,6 tantos y 2,8 rebotes en 18 partidos disputados.

El nuevo jugador del Negro bandeño cuenta además con experiencia en clubes de peso como Quimsa, Obras Sanitarias y San Isidro, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Argentina, lo que le aporta recorrido y conocimiento de la competencia.

Montero estará disponible para la gira por Córdoba, que se desarrollará los días 8, 10 y 12, cuando Olímpico enfrente a Independiente de Oliva, Atenas e Instituto, respectivamente, en una serie clave para las aspiraciones del equipo en el cierre de la fase regular.

TEMAS Club Ciclista Olímpico La Banda Liga Nacional de Básquet

