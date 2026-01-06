El santiagueño José Montero se convirtió en nuevo refuerzo de Olímpico

El escolta se suma al Negro de La Banda para afrontar la Liga Nacional.

El Club Ciclista Olímpico confirmó la incorporación de José Montero como nuevo refuerzo para encarar el tramo decisivo de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional. El escolta santiagueño, de 1,95 metros, ya quedó a disposición del cuerpo técnico y será parte de la delegación que viajará a Córdoba.

Montero llega proveniente de Atenas de Córdoba, donde jugó durante dos temporadas y media y fue una pieza clave en el proceso de ascenso desde la Liga Argentina. En aquella campaña, el perimetral registró 12,8 puntos y 5,0 rebotes por partido, consolidándose como uno de los valores destacados del plantel.

Ya en el regreso del Griego a la máxima categoría, aportó 10,8 puntos y 3,7 rebotes en 38 encuentros, mientras que en la actual edición de la Liga Nacional promediaba 9,6 tantos y 2,8 rebotes en 18 partidos disputados.

El nuevo jugador del Negro bandeño cuenta además con experiencia en clubes de peso como Quimsa, Obras Sanitarias y San Isidro, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Argentina, lo que le aporta recorrido y conocimiento de la competencia.

Montero estará disponible para la gira por Córdoba, que se desarrollará los días 8, 10 y 12, cuando Olímpico enfrente a Independiente de Oliva, Atenas e Instituto, respectivamente, en una serie clave para las aspiraciones del equipo en el cierre de la fase regular.