Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ENE 2026 | 37º
X
Espectaculos

La felicidad de Jimena Barón y Matías Palleiro por cumplir un gran sueño

Con gran entusiasmo, la pareja anunció la noticia a sus seguidores, mostrando que la alegría aún los sorprende.

Hoy 16:10
Jimena Barón y Matías Palleiro

Jimena Barón está de vacaciones en la playa y sorprendió en las redes sociales con un importante anuncio: compró una nueva casa junto a su novio, Matías Palleiro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Esta familia tiene casa nueva. La casa de nuestros sueños. ¡Te vamos a renovar y armar con todo nuestro corazón!”, escribió la cantante en un posteo donde mostró la primera foto del lugar.

Posteo Posteo

Además, advirtió entre los comentarios que dentro de poco va a empezar con las encuestas para que sus seguidores la ayuden a elegir la decoración.

“Todavía no caigo… ¡Qué equipo! ¡Qué año nos espera! Gracias Dios", finalizó.

Si bien en 2023 Jimena se había comprado una casa, luego de tener a Arturo sus necesidades cambiaron y junto a Matías decidieron tener un nuevo lugar para la familia.

“Home sweet home. Qué 2026 se nos viene”, expresó él en un comentario de la publicación.

TEMAS Jimena Barón

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Reventó una cubierta y terminó contra un árbol en la Ruta 92: una mujer y su hija sufrieron lesiones leves
  2. 2. El tiempo para este martes 6 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 34° y fuertes ráfagas de viento por la tarde
  3. 3. “Esperamos que la detención de Maduro sea el punto de partida para los cambios que Venezuela necesita”
  4. 4. Joven adicto se prendió fuego y su hermana resultó herida al intentar auxiliarlo
  5. 5. María Corina Machado anunció que planea volver a Venezuela y elogió a Trump por haber secuestrado a Maduro
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT