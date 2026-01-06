La felicidad de Jimena Barón y Matías Palleiro por cumplir un gran sueño

Con gran entusiasmo, la pareja anunció la noticia a sus seguidores, mostrando que la alegría aún los sorprende.

Hoy 16:10

Jimena Barón está de vacaciones en la playa y sorprendió en las redes sociales con un importante anuncio: compró una nueva casa junto a su novio, Matías Palleiro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Esta familia tiene casa nueva. La casa de nuestros sueños. ¡Te vamos a renovar y armar con todo nuestro corazón!”, escribió la cantante en un posteo donde mostró la primera foto del lugar.

Posteo

Además, advirtió entre los comentarios que dentro de poco va a empezar con las encuestas para que sus seguidores la ayuden a elegir la decoración.

“Todavía no caigo… ¡Qué equipo! ¡Qué año nos espera! Gracias Dios", finalizó.

Si bien en 2023 Jimena se había comprado una casa, luego de tener a Arturo sus necesidades cambiaron y junto a Matías decidieron tener un nuevo lugar para la familia.

“Home sweet home. Qué 2026 se nos viene”, expresó él en un comentario de la publicación.