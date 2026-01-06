“Tengo 24 cm de razones”: Wanda Nara habló de su vínculo con Martín Migueles

La conductora compartió en sus redes un descargo que combina humor y pasión, dejando entrever los motivos detrás de su elección sentimental.

Hoy 16:14

Tras unos días de descanso en Punta del Este, Wanda Nara regresó a Buenos Aires y retomó su actividad habitual en redes sociales con un mensaje que no pasó inadvertido. La empresaria apuntó con dureza contra quienes cuestionaron su relación con el empresario Martín Migueles y decidió responder de manera directa a las versiones que circularon en las últimas semanas.

El vínculo entre Wanda y Migueles se transformó en tema recurrente en el mundo del espectáculo luego de que la modelo Claudia Ciardone difundiera chats comprometedores, en los que el novio de la mediática insistía, presuntamente, en concretar un encuentro con ella. A partir de esa filtración, las dudas y especulaciones crecieron, y el foco volvió a posarse sobre la vida sentimental de Nara. Posteos

En ese contexto, Wanda publicó un descargo que luego eliminó de sus redes, pero que ya había generado un fuerte impacto. Sin mencionar nombres propios, se refirió a quienes opinaron sobre su relación y cuestionó las intenciones detrás de esas críticas.