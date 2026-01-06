Un vecino que nunca se fue: la valiosa donación solidaria para el Hospital de La Cañada

El Hospital de la localidad del departamento Figueroa recibió una valiosa donación que contribuirá de manera directa al mantenimiento, cuidado y embellecimiento de sus instalaciones, fortaleciendo así los servicios de salud y el entorno en el que diariamente se atiende a la comunidad.

Hoy 16:44

El director del nosocomio, Santiago Ábalos Mussi, recibió una motoguadaña donada por el vecino Julio Salvatierra, una herramienta fundamental para el mantenimiento de los espacios verdes y áreas exteriores del hospital.

El gesto adquiere un valor especial al tratarse de un vecino nacido en La Cañada, que actualmente reside en la ciudad de Catriel, provincia de Río Negro, y que, pese a la distancia, mantiene un fuerte sentido de pertenencia, compromiso y acompañamiento permanente con su comunidad de origen.

Esta donación permitirá optimizar las tareas de limpieza y desmalezado, mejorando no solo la estética del predio, sino también las condiciones de seguridad, higiene y bienestar para pacientes, personal de salud y vecinos que concurren diariamente a la institución.

Ábalos Mussi expresó su profundo agradecimiento por el aporte recibido y subrayó la importancia de la solidaridad comunitaria y del trabajo articulado con la Comisión Municipal, que a lo largo de todo el año mantiene un vínculo activo con vecinos de La Cañada que residen en otras provincias y que, de manera constante, realizan aportes y donaciones en beneficio de las instituciones locales.

Asimismo, el personal del hospital y la comunidad en general manifestaron su reconocimiento al señor Julio Salvatierra por esta noble iniciativa, que refleja el arraigo, la solidaridad y el compromiso social de los cañadenses, aun cuando la vida los haya llevado lejos de su tierra natal.

Acciones como esta reafirman los lazos comunitarios y demuestran que el esfuerzo conjunto entre el Estado, la comunidad y los ciudadanos comprometidos es fundamental para seguir fortaleciendo las instituciones públicas y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.