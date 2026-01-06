Christian Petersen recibió el alta médica tras su descompensación en el volcán Lanín: “Me salvaron la vida”

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, el cocinero habló por primera vez sobre su estado de salud y cómo atraviesa este momento.

Hoy 17:41

El reconocido chef Christian Petersen fue dado de alta médica luego de permanecer varios días internado a raíz de una descompensación que sufrió mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, en la provincia de Neuquén.

“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para volver a casa. Aún los médicos no saben qué fue lo que me disparó esto, por lo que no te puedo contar exactamente qué pasó”, explicó Petersen, quien remarcó que todavía restan estudios clave para determinar el origen del episodio.

En ese sentido, agregó: “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí voy a poder contar un poco más”.

Sobre los trascendidos que circularon en los últimos días, el chef confirmó algunos detalles de lo ocurrido en la montaña: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Y también es verdad que tanto la gente de Junín de los Andes, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

Consultado sobre lo que recuerda de la descompensación, señaló: “Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

Finalmente, Christian Petersen desmintió versiones que ponían en duda su preparación física: “Yo estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago actividad todos los días y el guía era súper profesional. De hecho, él quería que haga cumbre. La semana que viene, cuando vuelva al médico, te cuento un poco más”.

El cocinero continúa ahora con reposo en su domicilio, a la espera de los resultados médicos que permitan esclarecer qué fue lo que provocó el episodio que mantuvo en vilo a sus seguidores.