Lionel Messi expuso una interna de su hogar: “Antonela no nos deja…”

Lionel Messi volvió a sorprender a sus fanáticos al mostrar su costado más íntimo y familiar. En una entrevista con Luzu TV.

Hoy 19:13
Messi en Luzu

El capitán de la Selección argentina contó cuál es la actividad que tiene terminantemente prohibida dentro de su casa por orden de Antonela Roccuzzo, y dejó en claro cómo es la dinámica cotidiana en su hogar junto a sus tres hijos.

Adentro de la casa Antonela no nos deja jugar a la pelota, porque mucho quilombo no se puede hacer”, confesó entre risas el astro rosarino. La regla rige tanto para él como para Thiago, Mateo y Ciro, y busca preservar el orden puertas adentro.

Messi explicó que jugar al fútbol con sus hijos es una de las actividades que más disfruta cuando no tiene compromisos deportivos, aunque aclaró que ese ritual familiar queda reservado exclusivamente para el exterior del hogar. “Eso lo hacemos siempre afuera”, remarcó.

Durante la charla, el campeón del mundo en Qatar 2022 también se refirió a sus vínculos más cercanos y a cómo se distribuyen las confidencias en su vida personal. “Con Antonela hablo todo lo que pasa en el día a día. Con mi papá hablo más las cosas deportivas, todo lo relacionado con el fútbol”, detalló.

Además, Lionel Messi se mostró reflexivo al hablar de su costado romántico y emocional. “Me gustan los detalles, dejar algún regalito. Me cuesta demostrar y expresarlo, pero con la gente que quiero de verdad me gusta que siempre esté bien”, expresó.

Fiel a su estilo, el 10 argentino habló también de su personalidad, contó que le gusta el orden y la prolijidad, y se definió con humor como un “raro de mie…”, generando risas en el estudio junto a Nicolás Occhiato y Diego Leuco.

Por último, Messi se refirió a su faceta empresarial y a cómo imagina su futuro fuera de las canchas. “Toda mi vida pensé en el fútbol. Ahora me interesa el costado empresarial, intento aprender porque es algo nuevo para mí. Me gusta rodearme de gente preparada y mantener siempre el mismo círculo”, concluyó.

