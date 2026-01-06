Quién es la joven novia de Roly Serrano: es 44 años menor que él y lo acompaña tras su grave accidente

Roly Serrano, de 70 años, está en pareja con Candelaria Saldaño Vicente, una licenciada en teatro de 26 años. Se conocieron en Córdoba, hoy conviven en Carlos Paz y ella fue clave en su recuperación tras el grave accidente.

Roly Serrano volvió a apostar al amor y atraviesa una nueva etapa personal junto a Candelaria Saldaño Vicente, una joven licenciada en teatro de 26 años, 44 menor que él. El reconocido actor argentino, de 70 años, se encuentra en pareja y conviviendo con ella en Villa Carlos Paz, donde también comparten proyectos laborales.

La historia de amor comenzó en Córdoba, adonde Serrano se había instalado por compromisos profesionales y para preparar su participación en la obra Suspendan la boda. En ese contexto se conocieron y el vínculo se fortaleció rápidamente, dando paso a una relación que hoy combina vida personal, trabajo y acompañamiento cotidiano.

Candelaria se desempeña en el ambiente artístico cordobés y colabora con Nazarena Vélez en la producción teatral de la temporada. Además, cumple un rol clave en la rutina del actor: lo asiste en la organización de su agenda, lo acompaña a entrevistas y se encarga de material fotográfico y gestión diaria.

La convivencia comenzó tras el largo proceso de recuperación de Roly Serrano, quien estuvo tres meses en terapia intensiva luego de sufrir un grave accidente automovilístico. Desde su entorno aseguran que la presencia de Candelaria fue fundamental en esta etapa. “Se lo ve bien y muy enamorado”, señalaron allegados al actor.

La relación dejó de ser un asunto privado luego de varias apariciones públicas, entre ellas el casamiento de Coco Sily, donde se mostraron juntos y muy unidos, tanto en lo personal como en lo profesional.

Actualmente, la pareja transita un presente activo en Carlos Paz. Para Serrano, este resurgir sentimental se convirtió en una motivación extra tras uno de los momentos más difíciles de su vida. “Una oportunidad única para celebrar la vida y el afecto”, definió el actor en una entrevista con Teleshow.

Quienes los rodean destacan el entusiasmo y la energía positiva que los caracteriza. Después de haber estado “entre la vida y la muerte”, Roly Serrano encontró en Candelaria un sostén emocional que renovó su fe y lo impulsa a encarar el futuro con gratitud y esperanza.

Roly Serrano habló de su accidente: “Mi cuerpo me había advertido”

En una reciente entrevista en Almorzando con Juana, el actor recordó los nueve meses de internación y las secuelas que le dejó el choque que sufrió al regresar de una temporada teatral en Córdoba.

“El accidente que yo tuve fue porque mi cuerpo me lo había advertido. Me dijo: ‘Vos estás cansado’”, reconoció. Serrano contó que ignoró las señales de agotamiento y también las advertencias de amigos cercanos.

“No se sabe bien qué pasó. Uno insiste, cree que puede más. La omnipotencia: ‘yo puedo, yo lo hago’”, reflexionó.

El actor recordó incluso un llamado previo de su amigo Puma Goity: “Me pidió que no viajara solo. Yo le dije que iba a buscar a alguien, pero estaba tan cansado… y no le hice caso”.

Sobre el momento posterior al choque, relató: “Me bajé de la camioneta, hablé con una pareja, les di mis cosas, llamé a un amigo para que viniera a buscarme… y después no me acuerdo más. Me desperté tres meses después”.