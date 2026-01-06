Marco Rubio agradeció al gobierno argentino por su respaldo a Estados Unidos tras la captura de Maduro

El secretario de Estado norteamericano mantuvo una conversación con el canciller Pablo Quirno y destacó la cooperación del gobierno de Javier Milei en la lucha contra el narcoterrorismo y la seguridad regional.

El Departamento de Estado informó que Marco Rubio, titular del organismo, habló por teléfono con el canciller argentino Pablo Quirno sobre la operación que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela para capturar y detener al dictador Nicolás Maduro.

Según el informe de prensa, el funcionario de Donald Trump, clave en la administración republicana y en la ejecución contra el régimen bolivariano, le agradeció al gobierno argentino por la “continua cooperación para confrontar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en América Latina”.

La gestión de Rubio al frente del Departamento de Estado ha estado marcada por una ofensiva diplomática destinada a consolidar aliados en América Latina en la lucha contra el narcotráfico y las amenazas a la estabilidad regional.

La reciente acción en Venezuela, que derivó en la detención de Maduro, fue presentada por Washington como parte de una estrategia para combatir las organizaciones vinculadas al tráfico de drogas y el crimen transnacional, objetivos centrales en la agenda bilateral entre ambos países.

El agradecimiento de Estados Unidos a Argentina cobra relevancia a la luz de la postura adoptada por el gobierno de Javier Milei frente a la crisis venezolana, ya que Argentina fue el primer país latinoamericano en respaldar la operación.

El canciller Quirno, en línea con las declaraciones oficiales, sostuvo tras la captura de Maduro a través de la red social X: “La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional”.

El jefe de la diplomacia argentina subrayó en su mensaje el respaldo a las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones de 2024, haciendo referencia al presidente electo Edmundo González Urrutia y reconociendo el liderazgo de María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

El gobierno argentino reiteró además su compromiso con la liberación del ciudadano Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, reclamando garantías sobre su integridad física y seguridad personal.

La postura de la Casa Rosada recibió el reconocimiento de la administración Trump en el contexto de una región tensionada por posturas contrapuestas. Mientras un bloque de países liderado por Colombia, Brasil, México, Chile, Uruguay y España condenó la intervención militar estadounidense en Venezuela y reclamó el respeto a la soberanía nacional, Argentina se alineó con el enfoque de Washington.

Quirno cuestionó abiertamente la representatividad de la declaración regional impulsada por el presidente colombiano Gustavo Petro, sugiriendo que no refleja el sentir mayoritario de los latinoamericanos ni de los exiliados venezolanos.

El intercambio entre Rubio y Quirno se produjo cuando la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebró una reunión de urgencia para debatir una posición común sobre la intervención militar en Caracas.

El encuentro, convocado por Petro y apoyado por líderes de la coalición ALBA, no logró un consenso debido a la resistencia de un grupo de países, entre ellos Argentina, Paraguay y Perú, que optaron por enviar representantes diplomáticos de menor rango y se abstuvieron de suscribir un comunicado conjunto.

Fuentes diplomáticas consultadas por Infobae anticiparon que un bloque de diez países de la región, encabezado por Argentina, prepara un pronunciamiento para respaldar la actuación estadounidense que permitió la detención de Maduro, señalado por organismos internacionales de graves violaciones a los derechos humanos.

El reconocimiento del secretario de Estado estadounidense al gobierno argentino se inscribe en una secuencia de gestos bilaterales que refuerzan la cooperación en materia de seguridad.

La conversación entre Rubio y Quirno se enmarca en un escenario dinámico, con repercusiones políticas de alcance continental y un panorama diplomático en plena redefinición tras la captura del ex mandatario venezolano.