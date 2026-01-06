Accidente vial en Ruta 21: un camión volcó cerca de Tacañitas y hubo importantes daños

El siniestro ocurrió a unos cinco kilómetros de la localidad. El camión transportaba maíz con destino a Salta y el conductor resultó ileso.

Un siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Provincial N° 21, aproximadamente a cinco kilómetros de la localidad de Tacañitas, cuando el acoplado de un camión volcó sobre la banquina.

Por causas que se tratan de establecer, el acoplado de un camión Mercedes Benz perdió estabilidad y terminó volcando, lo que provocó la pérdida total de la carga de maíz que era trasladada hacia la provincia de Salta.

El vehículo era conducido por un hombre de apellido Salto, oriundo de Apolinario Saravia, quien manifestó que el hecho ocurrió luego de “morder” la banquina, situación que le hizo perder el control del acoplado.

Afortunadamente, el episodio no dejó personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales.

En el caso tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Cecilia Rimini, quien dispuso la realización de las medidas judiciales de rigor para el esclarecimiento del hecho.