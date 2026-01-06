La intendente recibió a egresados del ITSE que expusieron sobre sistematización digital de datos

La Ing. Norma Fuentes recibió a egresados del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero quienes, a través de la tecnología, diseñaron propuestas de sistemas de gestión integral para las direcciones de Calidad de Vida y Tránsito como proyecto de investigación académica.

Hoy 22:17

Los jóvenes le presentaron a la jefa comunal los funcionamientos y utilidades del software, pensado para optimizar y modernizar la administración bromatológica de locales gastronómicos, de obtención de obleas de libre estacionamiento y de habilitación de taxis y radio taxis.

Participaron del encuentro los egresados Nuncio Soria, Sebastián Gerez, Facundo Neirot, Santiago Díaz Achaval, Daniel Soria, Facundo Muratore, Martín Palumbo, Tobías Achaval, Gerónimo Peralta, María Olivares, Agustín Muratore y Lucas Montoto, acompañados por el director del ITSE, Mario Benavente; el secretario académico, Gastón Segura y la docente de Prácticas Profesionalizantes, Mónica Gialeola.

También estuvieron presentes funcionarios de las áreas de Gobierno, Economía y Planeamiento, junto a los directores de las áreas de Calidad de Vida, Tránsito y Rentas.

Durante la reunión, las autoridades y los jóvenes coincidieron en reconocer "la importancia de la formación tecnológica para desarrollar proyectos innovadores que dinamicen y vuelvan más eficientes la gestión y administración de los organismos públicos, lo que se traduce en una mejor atención para los vecinos".