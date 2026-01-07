Zootopia 2 rompe récords de taquilla en China y se compara con Avengers: Endgame

Es la única película fuera de la temporada alta del Festival de la Primavera en China que sobrepasó la barrera de los 700 millones de yuanes en un solo día.

Recaudar 4.250 millones de yuanes lo equipara con "Avengers: Endgame" y posiciona para competir por la mayor taquilla de la historia de una película extranjera.

La película de animación "Zootopia 2" se convirtió en el filme extranjero más taquillero de la historia china de asistencia de público a los espectáculos, inclusive deja atrás el récord anterior de "Vengadores: Endgame".

De acuerdo con la plataforma de datos cinematográficos Maoyan, la secuela animada había recaudado 4.251 millones de yuanes (606 millones de dólares) hasta la mañana del martes, por encima del éxito de taquilla de superhéroes de 2019, de acuerdo con información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Es la única película fuera de la temporada alta del Festival de la Primavera en China que sobrepasó la barrera de los 700 millones de yuanes en un solo día.

El total de "Zootopia 2" en las pantallas chinas representa alrededor del 36 por ciento de su performance mundial, de modo que supera con creces sus ganancias en Norteamérica y consolida a China como el principal mercado para la cinta, informó la misma fuente.

Constituye un fuerte impulso luego de un período relativamente lento tras el Día Nacional y lleva a la industria más cerca del ambicioso objetivo de ingresos anuales de 50.000 millones de yuanes (unos 7.100 millones de dólares).

Paralelo con Norteamérica

Estrenada en China el 26 de noviembre en paralelo con Norteamérica, obtuvo el récord histórico chino de preventa para una película de animación.

Recaudó más de 300 millones de yuanes, según la plataforma de venta de entradas Maoyan.

El 29 de noviembre, su cuarto día de estreno, la película había registrado una asombrosa recaudación diaria de más de 738 millones de yuanes, que la convierten en el filme foráneo con mayor recaudación en un solo día en China, que supera a la producción de Marvel "Avengers: Endgame".

Hasta la noche del 1 de diciembre, su sexto día en cines, el total acumulado de los tickets había superado los 2.000 millones de yuanes.

La segunda superó a la primera

Esto ya pasa la línea de la primera "Zootopia", que alcanzó un total final de 1.538 millones de yuanes, lo que la convierte en la secuela en la película de animación extranjera más taquillera de la historia de China.

También es el primer título importado en superar la barrera de los 1.000 millones de yuanes en China desde "Avatar: El Camino del Agua" de 2022.

En un avance significativo que subraya el papel fundamental del mercado chino, el rendimiento de la película alcanzó un importante hito.

Hasta el 30 de noviembre, "Zootopia 2" había generado mayores ingresos de taquilla en China que en Norteamérica durante su semana de estreno, convirtiendo a China en el principal mercado global del filme, según los últimos datos de Maoyan.

Las proyecciones de la industria para la recta final de la película en China son altísimas.

Maoyan pronostica un total final de aproximadamente 4.250 millones de yuanes para "Zootopia 2". Haber alcanzado esa cifra, la hace equiparar con "Avengers: Endgame" y posicionarse para competir por el título del filme foráneo más taquillero de la historia en China.