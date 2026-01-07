Sebastian Stan negocia su incorporación a The Batman – Part II

El actor mantiene conversaciones para sumarse a la secuela dirigida por Matt Reeves, mientras crece la especulación sobre su posible interpretación de Harvey Dent en el filme previsto para estrenarse en 2027.

Hoy 07:20

El actor Sebastian Stan se encuentra en negociaciones para sumarse al elenco de “The Batman – Part II”, la secuela dirigida nuevamente por Matt Reeves y cuyo estreno mundial está previsto —si no surgen nuevos retrasos— para el 1 de octubre de 2027.

Hasta el momento no trascendió qué papel interpretaría Stan en caso de firmar contrato, aunque fuentes del sector señalan que podría encarnar a Harvey Dent, conocido popularmente como Dos Caras, uno de los personajes más emblemáticos del universo de Gotham.

De avanzar su participación, Stan se incorporaría a un reparto que tendría de regreso a los ya confirmados Robert Pattinson, Andy Serkis y Jeffrey Wright. También se espera el retorno de Colin Farrell y Paul Dano, además de Barry Keoghan, quien tuvo una aparición breve pero significativa como el Joker en la película de 2022.

Paralelamente, hace un mes trascendió que Scarlett Johansson también se encontraba en conversaciones para unirse a la producción. Al igual que con Stan, no hay confirmación oficial, pero las probabilidades de su incorporación son consideradas altas.

La secuela contará con dirección de Matt Reeves, quien además coescribe el guion junto a Mattson Tomlin. El rodaje está programado para comenzar en primavera de 2026, con Erik Messerschmidt (Mindhunter, El asesino) a cargo de la dirección de fotografía, en reemplazo de Greig Fraser, según confirmó el propio Reeves en redes sociales.

Sebastian Stan viene de participar en títulos recientes como “Embaucadores”, “Golpe a Wall Street”, “A Different Man” y *“Thunderbolts”**, además de que volverá a la pantalla este año con “Vengadores: Doomsday”.