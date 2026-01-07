Confirman la secuela de “La Asistenta” tras su éxito mundial en taquilla

El estudio dio luz verde a “El secreto de La Asistenta”, segunda entrega de la trilogía basada en los libros de Freida McFadden, luego del notable desempeño de la primera película, que superó los 133 millones de dólares en menos de tres semanas.

Lionsgate anunció oficialmente la realización de “El secreto de La Asistenta”, secuela directa del thriller psicológico “La Asistenta”, protagonizado por Sydney Sweeney y dirigido por Paul Feig. La decisión llega impulsada por el fuerte rendimiento de la primera entrega, que acumula 133 millones de dólares a nivel global —75,7 millones solo en Norteamérica— tras dos semanas y media en cartel.

La secuela se basará en el segundo libro de la trilogía best seller de Freida McFadden, y ha estado en desarrollo durante los últimos meses. Lionsgate prevé iniciar la producción a finales de este año, con el regreso confirmado de Sweeney, Michele Morrone y Feig, además de la participación nuevamente de la guionista Rebecca Sonnenshine.

Regreso del elenco y del equipo creativo

En la primera película, Sweeney interpretó a Millie, una joven con un pasado difícil que acepta trabajar como empleada doméstica para Nina (Amanda Seyfried) y Andrew Winchester (Brandon Skelnar), un matrimonio con oscuros secretos. Morrone encarnó a Enzo, el encargado de los terrenos y aliado fundamental de la protagonista.

El filme cerró con un guiño a la continuidad de la historia a través del tema “I Did Something Bad” de Taylor Swift.

Aunque Amanda Seyfried no seguiría como parte del elenco principal, la actriz comentó en el Palm Springs International Film Festival que casi con seguridad realizará un cameo:

“No han dicho nada de una segunda parte, pero garantizo que la habrá”, afirmó, señalando que la historia se centrará en Millie trabajando para una nueva familia.

El aval del público y del estudio

En el anuncio oficial, Adam Fogelson, presidente del área cinematográfica de Lionsgate, destacó la conexión del público con la película:

“Los espectadores han respondido de manera contundente a la experiencia singular de La Asistenta y quieren saber qué sucede después”.

Feig celebró la expansión de la saga: “Es emocionante ver cómo el público adoptó la película. Es una fortuna que Freida McFadden ya haya continuado el viaje de Millie en los libros”.

El productor Todd Lieberman también resaltó el impacto del filme y el trabajo del equipo creativo.

Un fenómeno literario global

La serie literaria La Asistenta ha vendido más de 12 millones de ejemplares, con el segundo libro aportando más de cuatro millones. Traducida a 40 idiomas, la novela original lleva 65 semanas como best seller del New York Times y ganó el Goodreads Choice Award 2023 al mejor thriller.

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried

La secuela estará supervisada nuevamente por Chelsea Kujawa y Maria Ascanio por Lionsgate, mientras Robert Melnik negoció los acuerdos para el estudio.

Con su aprobación formal, “El secreto de La Asistenta” emerge como una de las producciones más aguardadas del calendario de Lionsgate, impulsada por la fuerza de su material original y la creciente expectativa por la evolución de la historia de Millie.